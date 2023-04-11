МВФ пересмотрел прогноз по ВВП России

МВФ улучшил прогноз по ВВП России на 2023 год до 0,7% и ухудшил на 2024-й до 1,3%

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Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал апрельский прогноз по мировой экономике.

ВВП России, по оценкам фонда, по итогам 2023 года вырастет на 0,7% (+0,4 п.п. по сравнению с предыдущим, январским прогнозом), а по итогам 2024-го — на 1,3% (-0,8 п.п. по сравнению с предыдущим прогнозом).

Мировая экономика в целом вырастет на 2,8% и 3% в 2023-м и 2024-м годах соответственно (-0,1 п.п. по сравнению с прошлым прогнозом). Она «снова переживает период крайней неопределенности», когда «непредвиденным образом» проявляется влияние «потрясений последних лет», такие как пандемия коронавируса и российская военная операция на Украине, говорится в прогнозе.

Эскалация конфликта на Украине может вызвать энергетический кризис в Европе и ухудшить проблемы с продовольствием в странах с низким уровнем дохода, допускают экономисты. Хотя зимой 2022-2023 годов газовый кризис удалось миновать, угроза резкого роста цен на топливо следующей зимой сохраняется. Есть и риск роста цен на продовольствие, если не будет продлена черноморская сделка по вывозу зерна, также говорится в докладе. «В условиях повышенных цен на продовольствие и топливо может возрасти нестабильность в обществе», — отмечают эксперты.

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