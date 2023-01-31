Почему МВФ резко улучшил прогноз по экономике России

Международный валютный фонд неожиданно пересмотрел прогноз по изменению российского ВВП в 2023 году с минус 2,3% до плюс 0,3%. РБК попросил экспертов объяснить, что могло повлиять на это решение

Фото: Fang Zhe / Xinhua / Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник, 31 января, выпустил обновленный прогноз по мировой экономике в целом и экономикам отдельных стран. Российские перспективы в прогнозе фонда существенно улучшены: в 2023 году ВВП России должен вырасти на 0,3%, хотя прежний прогноз МВФ предполагал его сокращение на 2,3%.

На 2024 году МВФ прогнозирует рост российского ВВП на 2,1% (улучшение на 0,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим, октябрьским прогнозом). В 2022 году, по оценке МВФ, российская экономика сократилась на 2,2%, тогда как в октябре фонд ожидал спада на уровне 3,4%.

Если предположить, что прогноз МВФ сбудется в точности, то ВВП России к концу 2024 года будет выше на 0,2%, чем по итогам «досанкционного» 2021 года. Октябрьские же оценки подразумевали, что российская экономика к концу прогнозного периода будет на 4,2% меньше, чем в 2021 году.

«При текущем потолке цен на российскую нефть со стороны G7 ($60 за барр. — РБК) не ожидается существенного влияния на объемы экспорта российской сырой нефти, а в целом внешняя торговля России продолжает переориентироваться от недружественных стран к дружественным», — прокомментировали в МВФ.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в конце декабря говорил, что динамика ВВП в 2023 году может быть от «около нуля» до минус 1%. «Если говорить в целом, то в принципе мы считаем, что 2023 год будет, если ничего не произойдет, естественно, гораздо легче, чем 2022 год. Мы не видим там каких-то фатальных проблем. Благодаря тому, что в первом полугодии удалось не упустить ситуацию, сейчас все находится под контролем, и политика достаточно проактивная», — говорил Белоусов.

РБК спросил экспертов, что они думают о причинах изменения прогноза МВФ, а также об их оценках перспектив российской экономики в наступившем году.

Минэкономразвития России:

«Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами. Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран. В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского. Свои оценки на текущий и последующие годы уточним в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития». В последнем сентябрьском прогнозе Минэкономразвития прогнозировало снижение российской экономики на 0,8% в 2023 году. Этот же прогноз предусматривал спад ВВП в прошлом году на 2,9%, но он, видимо, будет меньше, оценивали чиновники. По данным президента Владимира Путина, спад в 2022 году составил 2,5%.

Софья Донец, экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала»:

«Мы все улучшили прогнозы за последнее время, поднимали их на 2–3 п.п. от предположения глубокого спада к предположению неглубокого спада или околунулевой динамики.

Предположительное падение в 2023 году в основном было обусловлено ожиданиями от экспорта. Экспорт России не падал в 2022 году и, предположительно, должен был начать падать в 2023 году. Наверное, любое улучшение прогноза в данном случае отражает констатацию факта, что санкции, в первую очередь торговые, не очень сработали.

Прогноз МВФ всегда в какой-то мере политический. Признание того, что санкции не сработали, может быть со знаком плюс, а может быть и сигналом к дальнейшему ужесточению санкций, если [у блока стран-санкционеров] есть цели дальнейшего ухудшения экономической динамики в России.

Кроме того, это еще история о том, какие настроения и ожидания будут у бизнеса в этом году, как сработает бюджетная политика. Потому что драйвером прошлого года, помимо экспорта, который не упал, был рост инвестиций — очень нетипичный для кризисных эпизодов, который поддерживался как подстройкой к изменившимся условиям со стороны бизнеса в широком смысле, так и госзаказом в большой степени. Госзаказ опирается на бюджетные расходы, которые, как мы можем предположить, останутся достаточно высокими и в этом году. А вот что будет с настроениями бизнеса после завершения первичной подстройки, это большой вопрос. Здесь можно быть более оптимистичным или менее оптимистичным.

Мы на основе умеренно пессимистичного взгляда все-таки остаемся со своим прогнозом по спаду в минус 0,5% в 2023 году».

Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов рейтингового агентства АКРА:

«Думаю, все-таки умеренно-консервативные предпосылки дают скорее снижение физического объема ВВП в 2023 году. Во-первых, есть эффект относительно высокой базы первого квартала 2022 года. Во-вторых, есть ожидание некоторого снижения объемов добычи в нефтегазовом секторе. В-третьих, рост физического объема госрасходов в 2023 году вряд ли превысит рост 2022 года, даже с учетом квазигосрасходов.

Внутри года положительный прирост ВВП по кварталам, думаю, ожидать можно — положительные тенденции тоже есть. А околонулевые темпы роста за полный год возможны при заметном превышении плана по госрасходам или появлении каких-то новых положительных факторов во внешней среде».

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка:

«МВФ последовательно в течение года повышал прогнозы по ВВП России, а в оценке роста на 0,3% вместо спада на 2,3% в 2023 году эксперты фонда, по-видимому, учли последние тенденции российской экономики, которые оказались лучше ожиданий.

Я пока сохраняю осторожный прогноз. В моем понимании текущий кризис структурный и не закончится за один год. Я считаю, что хорошие показатели 2022 года в этом кризисе не гарантируют хорошие результаты 2023 года. Я не меняю свой прогноз по спаду ВВП в наступившему году в сторону улучшения и ожидаю падения на уровне 6,5%».

Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-инвеста»:

«Прогноз МВФ действительно реализуем в сценарии отсутствия какого-либо значимого влияния нефтяного эмбарго и ценового потолка на физические поставки экспорта и добычи нефти. Других объяснений МВФ не приводит, но, очевидно, что этот сценарий не предполагает какой-то геополитической эскалации, новых волн мобилизации и т.д.

Должны снижаться инфляция и ставка ЦБ, поддерживая внутренний спрос, а бюджетная политика оставаться стимулирующей без негативного влияния на инфляцию и монетарную политику. Иными словами, сценарий МВФ — довольно оптимистичный из возможных вариантов, который может реализоваться в 2023 году с ненулевой вероятностью. Но, с нашей точки зрения, все-таки ВВП в 2023 снизится на 1,5–2,5% из-за слабости внутреннего и внешнего спроса и высокой неопределенности».