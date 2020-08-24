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Минфин объяснил исчезновение законопроекта о льготах в «русских офшорах»

Минфин вернул на доработку законопроект о снижении до 5% налога на дивиденды за рубеж для бизнеса в специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке. Документ изменят с учетом пересмотра соглашения с Кипром
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Законопроект о расширении налоговых льгот для резидентов специальных административных районов (САР) изменят с учетом пересмотра соглашения с Кипром — одной из самых популярных юрисдикций у российского бизнеса. Об этом сообщила РБК пресс-служба Минфина со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра Алексея Сазанова.

Закрывая по поручению президента возможности для безналогового вывода капитала за рубеж, Минфин рассчитывает на возвращение холдингов обратно в Россию, в том числе в САР в Калининграде и Владивостоке. Для этого власти предлагают новые налоговые льготы для резидентов «русских офшоров».

В июле правительство утвердило инициативу о минимальной ставке налога — 5% вместо 15% — на дивиденды за рубеж для резидентов САР. После этого Минфин разместил проект поправок в Налоговый кодекс на едином портале раскрытия проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагал с 2020 года разрешить непубличным компаниям переводить прибыль за рубеж с налогом всего 5%. Сейчас такая возможность уже есть у публичных международных компаний, которые были таковыми по состоянию на 1 января 2018 года. Расширение льготы может вызвать ажиотажный интерес к САРам, отмечали налоговые консультанты. Кроме того, законопроектом предлагалось освободить от налогов в России зарубежные филиалы международных компаний.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Однако спустя несколько дней после официальной публикации законопроект был удален.

Документ будет доработан и опубликован повторно, пояснил РБК Сазанов. «Учитывая, что все новации в части налогообложения доходов, выплачиваемых за рубеж, необходимо рассматривать комплексно, а недавно Кипр согласился на наши предложения по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, текст поправок в Налоговый кодекс по САР также требует дополнительной корректировки и обсуждения с бизнес-сообществом», — рассказал замминистра.

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Минфин доработает законопроект с учетом согласованных изменений в налоговое соглашение с Кипром, которые вступят в силу с 2021 года, и «исходя из необходимости сохранения налоговой базы, которую мы приобретем в результате пересмотра соглашения с Кипром».

Как ранее сообщал Сазанов, Минфин рассчитывает дополнительно получить в бюджет 130–150 млрд руб. в год от повышения налогов на выплаты на Кипр.

Для пополнения бюджета Россия отменяет налоговые льготы, которые делают более выгодным вывод капитала из страны. Как следствие, пересматриваются налоговые соглашения со странами, условия которых позволяют снизить ставки на дивиденды со стандартных 15 до 5 или 10%, а также на проценты по займам с 20 до 0%.

Поднять налоги согласились Кипр, Мальта и Люксембург, Нидерланды рассматривают уведомление. Российское правительство также предложило поднять налоги на вывод капитала в Швейцарию и Гонконг.

Согласно условиям, о которых Россия договорилась с Кипром, для реальных инвесторов ставка 5% на дивиденды сохранится. Публичные компании с 15% акций в свободном обращении и долей в российском активе выше 15% по-прежнему смогут пользоваться льготой. Аналогичные правила будут предложены и другим странам, сообщал Минфин.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, дивиденды, вывод капитала, Кипр
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