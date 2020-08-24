Минфин объяснил исчезновение законопроекта о льготах в «русских офшорах»

Минфин вернул на доработку законопроект о снижении до 5% налога на дивиденды за рубеж для бизнеса в специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке. Документ изменят с учетом пересмотра соглашения с Кипром

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Законопроект о расширении налоговых льгот для резидентов специальных административных районов (САР) изменят с учетом пересмотра соглашения с Кипром — одной из самых популярных юрисдикций у российского бизнеса. Об этом сообщила РБК пресс-служба Минфина со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра Алексея Сазанова.

Закрывая по поручению президента возможности для безналогового вывода капитала за рубеж, Минфин рассчитывает на возвращение холдингов обратно в Россию, в том числе в САР в Калининграде и Владивостоке. Для этого власти предлагают новые налоговые льготы для резидентов «русских офшоров».

В июле правительство утвердило инициативу о минимальной ставке налога — 5% вместо 15% — на дивиденды за рубеж для резидентов САР. После этого Минфин разместил проект поправок в Налоговый кодекс на едином портале раскрытия проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагал с 2020 года разрешить непубличным компаниям переводить прибыль за рубеж с налогом всего 5%. Сейчас такая возможность уже есть у публичных международных компаний, которые были таковыми по состоянию на 1 января 2018 года. Расширение льготы может вызвать ажиотажный интерес к САРам, отмечали налоговые консультанты. Кроме того, законопроектом предлагалось освободить от налогов в России зарубежные филиалы международных компаний.