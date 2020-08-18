Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»

Переводить прибыль за рубеж с налогом 5% смогут все международные холдинги — резиденты специальных административных районов в Калининграде и Владивостоке. Переезд в САР может стать альтернативой Кипру и другим «транзитным» странам

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Как публичные, так и непубличные международные холдинговые компании, сменившие прописку на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут выплачивать дивиденды за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Минфин опубликовал поправки на едином портале проектов нормативных правовых актов.

В июле льготу по дивидендам утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата в сфере корпоративного управления.

Ставка 5% на дивиденды при выплате за рубеж — «самая долгожданная льгота, которая может вызвать ажиотажный интерес к специальным административным районам (САР)», отмечает партнер департамента налогов и права Deloitte Наталья Кузнецова.

САР на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде образованы в 2018 году для привлечения капитала зарубежных компаний россиян. Регистрация в САР была основным условием третьей амнистии капитала, которая завершилась 2 марта 2020 года.