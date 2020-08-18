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Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»

Переводить прибыль за рубеж с налогом 5% смогут все международные холдинги — резиденты специальных административных районов в Калининграде и Владивостоке. Переезд в САР может стать альтернативой Кипру и другим «транзитным» странам
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Как публичные, так и непубличные международные холдинговые компании, сменившие прописку на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут выплачивать дивиденды за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Минфин опубликовал поправки на едином портале проектов нормативных правовых актов.

В июле льготу по дивидендам утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата в сфере корпоративного управления.

Ставка 5% на дивиденды при выплате за рубеж — «самая долгожданная льгота, которая может вызвать ажиотажный интерес к специальным административным районам (САР)», отмечает партнер департамента налогов и права Deloitte Наталья Кузнецова.

САР на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде образованы в 2018 году для привлечения капитала зарубежных компаний россиян. Регистрация в САР была основным условием третьей амнистии капитала, которая завершилась 2 марта 2020 года.

Международными холдинговыми компаниями (МХК) признаются не все резиденты САР, а только те, кто отвечает критериям:

  • созданы до 2018 года;
  • контролирующие лица стали таковыми до 2017 года;
  • зарегистрированы в САР в порядке редомициляции — сменили прописку с сохранением названия, банковских счетов, штата сотрудников, договорных отношений и т.д.

Для МХК в САР действует ставка 0% на дивиденды, но только для тех нерезидентов, кто не менее года владеет долей не меньше 15% в уставном капитале юрлица.

Кто сможет получить льготу

Как следует из законопроекта, Минфин предлагает:

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  • Разрешить переводить дивиденды за рубеж с налоговой ставкой 5% всем международным холдинговым компаниям — резидентам САР (сейчас такое право есть только у публичных МХК).

  • Отменить дополнительное условие о том, что льготу получат МХК, которые являлись публичными на 1 января 2018 года.

  • Распространить ставку 5% только на доходы, полученные до 2029 года.

Для «переезда» в САР компании нужно инвестировать в России 50 млн руб. в течение полугода, причем не обязательно именно в Калининграде или Владивостоке. Например, покупка компании в Москве будет засчитана за инвестицию.

Редомициляция, или смена корпоративной прописки, позволяет полностью перевести иностранную компанию в Россию — помимо смены налогового резидентства сменить личный закон (страну регистрации).

Согласно предложенным Минфином условиям, претендовать на льготу смогут все МХК в САР, пояснила РБК Кузнецова. По ее словам, после пересмотра налоговых соглашений с «транзитными» странами «переезд» в САР станет альтернативой для компаний, которые хотят сохранить возможность платить дивиденды за рубеж со ставкой 5%.

Для пополнения бюджета Россия отменяет налоговые льготы, которые делают более выгодным вывод капитала. Поднять налоги на дивиденды и проценты по займам до 15% согласились Кипр, Мальта и Люксембург; Нидерланды рассматривают уведомление. Российское правительство также предложило поднять налоги на вывод капитала в Швейцарию и Гонконг.

Только от повышения налогов на выплаты на Кипр, одну из самых популярных юрисдикций у российского бизнеса, Минфин рассчитывает дополнительно получить в бюджет 130–150 млрд руб. в год. Кроме того, министерство намерено закрыть возможности для «сквозного подхода» — популярного инструмента для выплат за рубеж с пониженной ставкой, в том числе 0%.

По информации на середину июля, в САР зарегистрированы 30 компаний и один фонд. Минэкономразвития рассчитывает, что число резидентов возрастет до 40 к концу года. Среди резидентов САР пока почти нет совместных предприятий с иностранными инвесторами, у большинства российские бенефициары, сообщила ранее РБК партнер PwC Галина Науменко.

Зарубежные филиалы освободят от налогов

Законопроект также предлагает освободить от налогов в России зарубежные филиалы международных компаний при условии, что филиал должен быть активным обособленным подразделением и на его долю должно приходиться не более 20% всех доходов МХК. Кроме того, не менее 90% доходов МХК от деятельности такого филиала должно приносить участие в реализации соглашений о разделе продукции, концессионных и лицензионных соглашениях и т.п.

Минэк допустил появление 9 новых резидентов «русских офшоров» в 2020 году
Экономика
Фото: Петр Ковалев / ТАСС


Сейчас доходы иностранного филиала включаются в налоговую базу головной компании в России, хотя во многих странах прибыль таких филиалов может быть освобождена от налогообложения, пояснила Кузнецова.

Если льгота по дивидендам интересна многим компаниям, то освобождение от налогов филиалов — более узкому кругу, отмечает эксперт. Льгота может быть полезна нефтегазовым и горнодобывающим компаниям, у которых есть проекты по добыче полезных ископаемых за рубежом, которые часто могут реализовываться через иностранные филиалы.

«Мало кто из российских групп ведет активную деятельность через филиалы за рубежом. Некоторые компании рассматривали возможность создания дистрибьюторской сети за рубежом через структуру с филиалами в разных странах, но в итоге все-таки выбрали структуру с отдельными юрлицами», — рассказала Кузнецова.

Как правило, при реализации проектов по добыче полезных ископаемых за рубежом используются компании в европейских странах, например на Кипре или в Нидерландах, которые, в свою очередь, могут создавать филиалы в странах размещения месторождений. Предлагаемые изменения позволят перевести подобные европейские и прочие компании в САР и уже оттуда открывать филиалы за рубежом, сохранив налоговую эффективность. Такая возможность позволит снизить затраты на содержание международных структур, а также негативный эффект от введения санкций при осуществлении деятельности за рубежом.

Утвержденная правительством «дорожная карта» содержала и другие льготы. В частности, было предложено освободить резидентов САР от налогообложения валютных курсовых разниц; расширить список государств и территорий, из которых разрешен «переезд», на членов региональных групп, созданных по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); разрешить «транзитную» редомициляцию в два или более этапа, например из Нидерландов через Кипр. Но соответствующие законопроекты пока не опубликованы.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, дивиденды, вывод капитала, деофшоризация
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