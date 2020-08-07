Банки сообщили о росте числа запросов налоговиков о счетах клиентов

В Ассоциации банков России назвали четырехкратное увеличение числа запросов ФНС, связанное с возобновлением налоговых проверок после снятия карантина, достаточно критичным: банкиры не успевают их обрабатывать

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

После отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, налоговики стали присылать в российские банки намного больше запросов о наличии счетов и средств на них. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо, которое направила в Федеральную налоговую службу (ФНС) Ассоциация банков России (АБР).

В АБР назвали столь резкое, в среднем более чем в четыре раза, увеличение числа запросов достаточно критичным.

«Банки не справляются, потому что у них часть сотрудников продолжает работать на удаленке, соблюдая все требования. По таким вопросам они не имеют права организовать удаленный доступ», — пояснил агентству начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

В обращении банковской ассоциации к налоговикам указывается, что в связи с ограниченностью сроков на дачу ответа налоговым органам банки рискуют не выполнить требования ФНС вовремя. А это грозит кредитным организациям привлечением к ответственности.

«Банки просят продлить сроки по предоставлению этой информации», — пояснил Клименко.