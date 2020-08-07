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Банки сообщили о росте числа запросов налоговиков о счетах клиентов

В Ассоциации банков России назвали четырехкратное увеличение числа запросов ФНС, связанное с возобновлением налоговых проверок после снятия карантина, достаточно критичным: банкиры не успевают их обрабатывать
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

После отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, налоговики стали присылать в российские банки намного больше запросов о наличии счетов и средств на них. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо, которое направила в Федеральную налоговую службу (ФНС) Ассоциация банков России (АБР).

В АБР назвали столь резкое, в среднем более чем в четыре раза, увеличение числа запросов достаточно критичным.

«Банки не справляются, потому что у них часть сотрудников продолжает работать на удаленке, соблюдая все требования. По таким вопросам они не имеют права организовать удаленный доступ», — пояснил агентству начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

В обращении банковской ассоциации к налоговикам указывается, что в связи с ограниченностью сроков на дачу ответа налоговым органам банки рискуют не выполнить требования ФНС вовремя. А это грозит кредитным организациям привлечением к ответственности.

«Банки просят продлить сроки по предоставлению этой информации», — пояснил Клименко.

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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Источник в ФНС пояснил «РИА Новости», что рост числа запросов связан с возобновлением налоговых проверок после снятия коронавирусных ограничений.

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«После снятия ограничительных мер с 1 июля налоговые органы возобновили мероприятия налогового контроля в отношении проверяемых лиц как за текущий период, так и за период, в котором были приняты вышеуказанные меры», — сказал собеседник агентства.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ассоциация банков «Россия», Федеральная налоговая служба
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