Moody's заявило о «размывании» геополитической роли России в СНГ

Роль России в СНГ может быть подвержена «размыванию» при сохранении геополитических амбиций, утверждают аналитики рейтингового агентства Moody's. Но в экономическом контексте Россия остается центром притяжения для стран ЕАЭС

Приднестровье (Фото: Антон Поляков / Getty Images)

Роль России на пространстве Содружества независимых государств (СНГ) может быть подвержена «размыванию», но ее геополитические амбиции не уменьшаются, что создает дополнительные риски для региона, пишет международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в обзоре, посвященном геополитической динамике в постсоветских государствах.

Геополитические риски в регионе

СНГ традиционно рассматривается как сфера российского влияния, пишут эксперты, но «роль России как крупного дипломатического партнера и гаранта безопасности в СНГ, равно как и ключевого экономического узла, размывается» на фоне военного конфликта на Украине и санкций. Чтобы сохранить свое влияние, Москва может прибегать к тактике политического вмешательства, полагают они. «В иных случаях она может решить отступить от своих геополитических обязательств или сфокусироваться на стратегиях мягкой силы, таких как продвижение своих ценностей», — пишет агентство.

После начала российской военной операции на Украине Moody's ухудшило оценки политического риска для Белоруссии, Молдавии и Грузии (рейтинги России от Moody's отозваны из-за санкций). Летом 2022 года Moody's квалифицировало как государственный дефолт решение Белоруссии платить по долларовым евробондам в местных рублях.

Moody's исходит из того, что конфликт между Россией и Украиной продолжится по крайней мере в 2023–2024 годах с высоким риском эскалации, а международные санкции сохранятся и после завершения боевых действий. Следствием этого аналитики называют эрозию «жесткой силы» (hard power) России, «хотя она сохраняет за собой значительный человеческий ресурс и ядерный потенциал».

Грузия, Молдавия и Нагорный Карабах

Для Грузии и Молдавии риски геополитического обострения повышаются, указывает Moody's, но в базовом сценарии агентство не рассматривает возможность прямых конфронтаций. Геополитические риски Молдавии, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз, помимо напряженности вокруг Приднестровья повышаются из-за ее близости к военным действиям на Украине (обломки ракет неоднократно падали на территории страны), вопросов энергетической безопасности и отсутствия гарантий безопасности со стороны НАТО и ЕС, отмечают авторы обзора.

В частности, пишет агентство, Россия заметно сократила и даже предупреждала о возможности прекратить газовые поставки в Молдавию в конце 2022 года, что приводило к отключениям электроэнергии в стране («Газпром» это аргументировал тем, что часть поставляемого в Молдавию газа «оседает» на Украине). Нагрузку на бюджет страны увеличивают высокая стоимость энергоресурсов и наплыв беженцев с Украины, указывают аналитики.

«Тем временем опасения, что российские силы, расквартированные в Приднестровье, могут быть направлены на Украину, также увеличивают риски распространения кризиса на Молдавию», — пишет Moody's.

В мае 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что гражданам страны невыгодно партнерство с СНГ.

Что касается Грузии, Moody's отмечает низкую вероятность расширения военных действий на грузинскую территорию, но указывает на риск «повышенной внутриполитической волатильности» в связи с возможным «российским вмешательством».

На фоне «видимой отстраненности» России в конфликте вокруг Нагорного Карабаха другие страны стремятся «застолбить свои позиции» в регионе, констатирует Moody's. В частности, аналитики агентства считают, что Иран с его экономическими связями в Армении может повысить свою вовлеченность в армяно-азербайджанский конфликт, поскольку он пытается уравновесить растущее влияние Турции на Кавказе.

«Главное стремление России — сохранить присутствие в регионе, держать там флаг. Больше всего ей подходит статус-кво — замороженный статус конфликтов на постсоветском пространстве», — отмечает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его мнению, в нынешних условиях перспектива прихода других держав в регион вполне реальна: например, та же Армения в очередной раз заявила о возможном выходе из ОДКБ; если это произойдет, то Ереван сможет размещать у себя военную инфраструктуру третьих стран. «Параллельно с этим если американцы могут обеспечить безопасность армян, то те же турки могут обеспечить безопасность Азербайджана», — указывает эксперт.

Новые альянсы

Moody's ожидает реорганизации геополитических альянсов в регионе СНГ и особенно в Центральной Азии. По их оценке, возрастающую роль будут играть США, Евросоюз, Турция и Иран. Эксперты напоминают, что Турция и Иран недавно увеличили продажи беспилотников в Киргизию и Таджикистан.

В экономическом контексте Россия остается центром притяжения для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Казахстан и Киргизию, констатирует Moody's. Товарооборот между Россией и странами Центральной Азии в 2022 году, по данным агентства, увеличился на 28%, резко выросли денежные переводы из России, особенно в Таджикистан (на 43%). Казахстан и Узбекистан в начале 2023 года подписали новые соглашения о сотрудничестве с «Газпромом».

Однако центральноазиатские страны развивают между собой логистическое и инфраструктурное сотрудничество и стремятся диверсифицировать экспортные каналы в сторону других крупных рынков, таких как ЕС и Китай, отмечает Moody's. Взаимная торговля между Китаем и странами региона в 2022 году выросла даже больше, чем российская с ними, — на 40% (до $70,2 млрд). Усиливается и экономическая роль Анкары. В то же время страны региона активно ищут внешнее финансирование, в частности со стороны ЕС и США, а европейские и американские власти возобновили демонстрацию интереса к Центральной Азии. Страны ЕС уже являются основным источником прямых иностранных инвестиций в регион (более 40%, по оценке Moody's).

Директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Дарья Чижова полагает, что речи о снижении присутствия России на постсоветском пространстве идти не может. «Мы видим, сколько с начала СВО анонсировано совместных проектов — обсуждаются транспортные маршруты, звучит идея трехстороннего газового сотрудничества между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. В экономической сфере и сфере безопасности не стоит говорить, что Россия уходит из региона и перестает восприниматься там как значимый партнер», — считает эксперт.

По оценке аналитика, ни одна организация на евразийском пространстве не обладает тем функционалом безопасности, который есть у ОДКБ. «Она стала прикладной организацией, которая проводит совместные учения и обладает слаженными совместными силами реагирования: пример этого мы увидели в январе 2022 года в Казахстане, когда в страну оперативно прибыл миротворческий контингент, который взял ситуацию там под контроль», — напоминает она. У Запада, продолжает эксперт, в регионе нет ни постоянного контингента, ни реальных региональных проектов, ни реальных экономических шагов.

«Если же говорить о Китае, то это традиционный партнер региона. При этом Китай понимает, что у России со странами региона уже столетиями налажено двустороннее комплексное взаимодействие. Пекин рационален, смещать куда-то Россию ему не нужно — он настроен на конструктивное взаимодействие», — резюмирует Дарья Чижова.