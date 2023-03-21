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Эксперты составили список 60 западных товаров, замена которым есть в ЕАЭС

Академия при Минэкономразвития подготовила список западных товаров для замены силами ЕАЭС
Страны ЕАЭС способны производить восьмую часть товарных позиций, которые закупались в большом объеме в других государствах. Например, члены союза могут импортозаместить автомобили, но не делают коробки передач и сиденья для них
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия — способны производить и продавать внутри союза и за его пределами товары, которые закупались ими ранее у других стран, в общей сложности на $20,6 млрд по данным за 2021 год. К такому выводу пришли эксперты Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития, проанализировав импортный потенциал членов ЕАЭС в производстве товарных позиций, которые до введения жестких санкций против России в большом объеме импортировались на территорию союза из других стран. Расчеты ВАВТ есть в распоряжении РБК.

Эксперты определили перечень продукции, которую целесообразно было бы импортозаместить силами стран ЕАЭС. В общую выборку вошли товарные позиции (всего 462, уровень детализации — шесть знаков кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности), которые в объеме более 50% или на сумму более $100 млн закупались за пределами ЕАЭС по итогам 2021 года. Суммарно импорт этих товаров составил $189 млрд (при общей сумме импорта стран ЕАЭС $318,5 млрд). Внешнеторговую статистику за 2022 год в достаточных для анализа деталях власти России и Белоруссии не публиковали из-за санкций.

Исходя из данных досанкционного года страны союза обладают преимуществом в производстве 59 позиций на сумму $20,6 млрд, то есть восьмой части с точки зрения количества позиций или девятой части — в денежном выражении, показали расчеты. Импортозамещающую конкурентоспособность авторы оценивали с помощью индекса сравнительных преимуществ, предложенного Центром макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), который учитывает переменные, связанные с импортом и экспортом.

Эксперты составили список 60 западных товаров, замена которым есть в ЕАЭС

Какие товары могут производить Россия и партнеры

Из почти 60 позиций, по которым выявлено сравнительное преимущество на мировом рынке для стран ЕАЭС, Россия единолично или наряду с другими странами союза способна производить на экспорт треть товаров, Белоруссия — почти половину, следует из анализа.

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Самой крупной в стоимостном отношении товарной позицией, которую потенциально можно производить в ЕАЭС, стали устройства для труб, корпусов, котлов, резервуаров и аналогичных емкостей. Большая их часть (89%) закупалась вне союза — на сумму $2,16 млрд, при том что сравнительным преимуществом в их производстве обладала Россия.

Белоруссия по индексу сравнительного преимущества является конкурентоспособным производителем аналогов закупаемых легковых автомобилей, однако их отдельные части, например коробки передач или сиденья (в классификации кодов товарных наименований внешнеторговой деятельности они относятся к другой товарной группе), ни одна из стран ЕАЭС производить на экспорт не может.

Среди девяти импортируемых товарных позиций группы лекарств ЕАЭС имеет сравнительное преимущество по одной — фасованные антибиотики, которые производит Белоруссия.

Казахстан имеет потенциал в импортозамещении оксида алюминия (используется в том числе в нефтяной, химической промышленности, производстве катализаторов и т.д.), который ЕАЭС закупал на сумму $1,7 млрд. Армения и Киргизия — в производстве ряда товарных позиций из группы одежды и тканей.

РБК направил запрос в Минпромторг.

Перспективы замещения

У стран ЕАЭС, не считая России, есть потенциал импортозамещения за счет собственного производства, но в сопоставимой степени это делается через поставки зарубежных товаров в Россию через территорию других стран союза по схеме параллельного импорта, замечает директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

В 2022 году импорт в страны ЕАЭС, по его словам, увеличился более чем на 40%, при этом доля союза в импорте России выросла с 8% в 2021 году до 13% в 2022 году. «Эту разницу можно интерпретировать как переключение импорта из недружественных стран на импорт из стран ЕАЭС. При этом сюда входят и товары параллельного импорта, не производимые на территории ЕАЭС. Наибольший рост стоимостного импорта пришелся на товарную группу «машины, оборудование и транспортные средства» — поставки выросли в два раза, товары химической промышленности — на 80%, на 30% — продовольствие и текстиль», — конкретизирует эксперт.

Ранее РБК писал о том, что страны СНГ (в том числе партнеры России по ЕАЭС) в 2022 году резко нарастили импорт товаров из европейских стран, а вместе с тем — и свой экспорт в Россию, что может указывать на активный реэкспорт.

«[Что касается поставок из недружественных стран], то те группы, по которым был задействован параллельный импорт, выросли в два раза, а те, которые могли быть заменены производимыми в ЕАЭС товарами, заместились на 30%. В таком диапазоне и будет реализовываться потенциал переключения поставок из недружественных стран на страны ЕАЭС. Но в целом по структуре импорта параллельный импорт, затрагивающий поставки только из недружественных стран, сопоставим с новыми дополнительными объемами производимых в ЕАЭС товаров», — считает Кнобель. По прогнозу эксперта, в ближайшие годы доля стран ЕАЭС в поставках на территорию России может дорасти до 15–20%. «Больше она вряд ли будет, потому что есть другие дружественные страны, которые занимают освободившиеся ниши», — сказал он.

На территории ЕАЭС могут производиться практически все товары бытового назначения, говорит вице-президент «Опоры России», председатель комитета по международным связям организации Николай Дунаев. «По фармацевтике и тонкой химии, по моим оценкам, можно заменить половину. По станкам и оборудованию — 30%, по высоким технологиям — 10–15% максимум», — считает он.

Вопросы к качеству

До санкций против России и Белоруссии потребители ЕАЭС выбирали товары из Европы или дальнего зарубежья, однако сейчас баланс цены и качества сместился в сторону евразийских товаров, констатирует Кнобель. «Они стали пользоваться рациональным спросом, хотя их качество не обязательно улучшилось», — отметил он.

В товарах народного потребления из ЕАЭС проблем с качеством не должно быть, добавляет Дунаев. «В товарах, связанных с фармацевтикой и тонкой химией, оборудованием и стандартными технологиями, могут возникать проблемы. По высоким технологиям в принципе мало что производится в ЕАЭС, а то, что есть, не устраивает по качеству», — подытожил он.

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