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Политика ,  
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Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине

Гаврилица: Молдавия хранит газ в хранилищах на Украине, так как в Румынии они переполнены
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица пояснила, что страна вынуждена хранить излишки газа на Украине из-за переполненных хранилищ в Румынии. Ранее Путин поручил разобраться, почему проданный Молдавии газ «оседает» на Украине
«Газпром» GAZP ₽162,75 -0,15% Купить
Наталья Гаврилица
Наталья Гаврилица (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Молдавия хранит излишки газа в хранилищах на Украине, так как в Румынии они переполнены, заявила в интервью Vocea Basarabie премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

«Молдавия является суверенным государством, и газ, который мы закупаем и за который платим, может храниться там, где мы решим. В нашей стране нет хранилищ природного газа. Определенное количество топлива мы храним в Румынии, но там хранилища практически заполнены, поэтому определенное количество мы храним на Украине», — сказала она.

Гаврилица подчеркнула, что Молдавия «к сожалению» не добывает газ и очень зависима от импорта. Она также указала, что в настоящее время страна получает меньшее количество газа, чем количество, предусмотренное в контракте с «Газпромом», а также не исключила «политически мотивированных решений» со стороны российской компании по поставкам. «Мы находимся в состоянии гибридной войны, и поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию и сделать все возможное, чтобы этой зимой у наших людей было тепло и свет по разумным ценам», — отметила премьер.

22 ноября «Газпром» сообщил, что зафиксировал «оседание на Украине» газа, предназначенного для Молдавии. В российской компании предупредили, что, если транзитный дисбаланс сохранится, «Газпром» 28 ноября начнет сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины. Сокращение будет в объеме суточной недопоставки. На 22 ноября «Газпром» подавал на «Суджу» для транзита через территорию Украины 42,9 млн куб. м в сутки.

Президент России Владимир Путин после этого поручил Министерству энергетики разобраться, как проданный Молдавии газ попал на Украину.

Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине
Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине

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Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну назвал «осевший» в украинских хранилищах газ резервами Кишинева. Весь поставляемый Молдавии газ попадает в республику, эти объемы оплачиваются и будут оплачиваться Кишиневом, подчеркнул он.

В то же время оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины назвал заявление российской стороны грубой манипуляцией фактами, цель которой — еще сильнее ограничить объемы поставок топлива в Европу. Оператор заверил, что весь объем газа, принятый Украиной на границе с Россией, передается Молдавии. Часть газа возвращается назад в страну по виртуальному реверсу, пояснили в компании.

Виртуальный реверс предполагает обмен газом между операторами газотранспортных систем. В таком случае он физически через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

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Молдавия поставки газа Румыния Украина
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Ваш доход
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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