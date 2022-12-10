Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине

Гаврилица: Молдавия хранит газ в хранилищах на Украине, так как в Румынии они переполнены

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица пояснила, что страна вынуждена хранить излишки газа на Украине из-за переполненных хранилищ в Румынии. Ранее Путин поручил разобраться, почему проданный Молдавии газ «оседает» на Украине

Наталья Гаврилица (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Молдавия хранит излишки газа в хранилищах на Украине, так как в Румынии они переполнены, заявила в интервью Vocea Basarabie премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

«Молдавия является суверенным государством, и газ, который мы закупаем и за который платим, может храниться там, где мы решим. В нашей стране нет хранилищ природного газа. Определенное количество топлива мы храним в Румынии, но там хранилища практически заполнены, поэтому определенное количество мы храним на Украине», — сказала она.

Гаврилица подчеркнула, что Молдавия «к сожалению» не добывает газ и очень зависима от импорта. Она также указала, что в настоящее время страна получает меньшее количество газа, чем количество, предусмотренное в контракте с «Газпромом», а также не исключила «политически мотивированных решений» со стороны российской компании по поставкам. «Мы находимся в состоянии гибридной войны, и поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию и сделать все возможное, чтобы этой зимой у наших людей было тепло и свет по разумным ценам», — отметила премьер.

22 ноября «Газпром» сообщил, что зафиксировал «оседание на Украине» газа, предназначенного для Молдавии. В российской компании предупредили, что, если транзитный дисбаланс сохранится, «Газпром» 28 ноября начнет сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины. Сокращение будет в объеме суточной недопоставки. На 22 ноября «Газпром» подавал на «Суджу» для транзита через территорию Украины 42,9 млн куб. м в сутки.

Президент России Владимир Путин после этого поручил Министерству энергетики разобраться, как проданный Молдавии газ попал на Украину.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну назвал «осевший» в украинских хранилищах газ резервами Кишинева. Весь поставляемый Молдавии газ попадает в республику, эти объемы оплачиваются и будут оплачиваться Кишиневом, подчеркнул он.

В то же время оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины назвал заявление российской стороны грубой манипуляцией фактами, цель которой — еще сильнее ограничить объемы поставок топлива в Европу. Оператор заверил, что весь объем газа, принятый Украиной на границе с Россией, передается Молдавии. Часть газа возвращается назад в страну по виртуальному реверсу, пояснили в компании.