Кремль объяснил необходимость «тройственного газового союза»
Предложенный президентом России проект «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном предполагает создание координационного механизма и развития инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«То, что имеет в виду президент Путин, — это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть — это все еще предстоит обсуждать, — с неким юридическим лицом и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры для внешних рынков», — рассказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об озвученной ранее инициативе.
Впервые об инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября. Тогда он отметил, что инициатива исходила от российского лидера.
Позже пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай отметил, что Токаев и Путин сочли необходимым привлечь экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех сторон.
Через территорию Узбекистана и Казахстана еще с советских времен проложена газопроводная система Центральная Азия — Центр (из Туркменистана в Россию). Основной газопровод включает две ветки, а также несколько разветвлений. Его мощность — 40–50 млрд куб. м газа в год.
Кроме того, из России в Узбекистан через территорию Казахстана проложен газопровод Бухара — Урал протяженностью более 4,5 тыс. км и мощностью 8 млрд куб. м газа в год.
В 2020 году «Газпромом» и «КазТрансГазом» создана также рабочая группа по проекту газопровода из российского Барнаула в казахстанский Усть-Каменогорск, планируемая мощность которого 2,3 млрд. куб. м газа в год.