Кремль объяснил необходимость «тройственного газового союза»

С инициативой создания «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана выступил Путин. По словам Пескова, такое объединение необходимо для координации поставок газа и развития соответствующей инфраструктуры

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Предложенный президентом России проект «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном предполагает создание координационного механизма и развития инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«То, что имеет в виду президент Путин, — это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть — это все еще предстоит обсуждать, — с неким юридическим лицом и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры для внешних рынков», — рассказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об озвученной ранее инициативе.

Впервые об инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября. Тогда он отметил, что инициатива исходила от российского лидера.

Позже пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай отметил, что Токаев и Путин сочли необходимым привлечь экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех сторон.