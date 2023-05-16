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В Приднестровье заявили о планах Молдавии по силовому решению конфликта

Глава МГБ Приднестровья: Киев и Кишинев хотят решить конфликт с Тирасполем силовым путем
Фото: Nicolas Maeterlinck / Global Look Press
Фото: Nicolas Maeterlinck / Global Look Press

Украина и Молдавия планируют решить конфликт с Приднестровьем силовым путем, заявил глава Министерства государственной безопасности Приднестровья Валерий Гебос в интервью «РИА Новости».

«В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта», — сказал министр.

По словам Гебоса, «современные реалии оказали влияние на деятельность органов безопасности ПМР в сторону увеличения интенсивности работы». При этом их основные задачи не изменились: «Это борьба с экстремизмом, терроризмом, защита государственной тайны и интересов государства».

8 мая глава представительства непризнанной республики Леонид Манаков заявил, что власти Приднестровья просят Россию увеличить число миротворцев, которые ранее были введены на территорию ПМР. Он уточнил, что Россия сократила контингент до 450 человек, хотя «их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3,1 тыс. человек». Манаков также отметил, что увеличить контингент миротворцев необходимо из-за рисков для безопасности, в том числе из-за провокаций и террористической угрозы.

В конце февраля Минобороны России сообщило, что украинские военные ведут активную подготовку вторжения в Приднестровье. В ведомстве заявляли, что у границы зафиксировано значительное скопление личного состава и военной техники. Российский МИД после этого заявил, что в случае возможной провокации Киева Москва примет адекватные меры реагирования.

Украина подтвердила сосредоточение сил на границе. Власти заявили, что их количество адекватно гипотетической угрозе с приднестровского направления. Минобороны Молдавии сообщало, что не видит прямых угроз для безопасности в регионе.

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