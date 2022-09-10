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В ЕК сообщили, что не смогли согласовать потолок цен на российский газ

Еврокомиссар Симсон: страны ЕС не смогли договориться по лимиту цен на российский газ

Страны Евросоюза не смогли договориться о введении потолка на российский газ, сообщила на пресс-конференции после внеочередного заседания министров энергетики ЕС еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Никаких решений пока не принято», — сказала она, уточнив, что в Еврокомиссии продолжается работа над этой инициативой.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, выступая на той же пресс-конференции, попросил дать немного времени, чтобы определить оптимальный уровень предельной цены. Он добавил, что страны ЕС уверены в необходимости такой меры как чрезвычайной.

Глава МИД Венгрии предупредил о перекрытии Россией газа из-за потолка цен
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Фото:Laszlo Balogh / Reuters

Ранее Financial Times писала, что по меньшей мере десять европейских стран настаивают на введении потолка цен на газ для всех поставщиков, а не только России. По словам собеседников издания, среди тех стран, которые выступают против предложения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен ограничить цены только на российский газ, — Италия, Польша и Греция.

При этом в ЕС опасаются, что введение потолка цен приведет к прекращению поставок российского газа. Предложение, скорее всего, потребует единогласного одобрения всех 27 стран ЕС, поскольку это будет рассматриваться как санкции, указали источники FT. Венгрия, Австрия и Нидерланды не поддерживают потолок цен на весь газ.

В начале сентября глава Еврокомиссии не исключила, что ввести потолок цен на российский газ предложат на европейском уровне. Она поддержала ценовые ограничения. Другие сторонники этой инициативы предлагают установить предельную цену выше текущих в Азии и США, чтобы у международных трейдеров был стимул поставлять в Европу.

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6 сентября издание Politico писало, что в ЕК обдумывают ограничение цены на газ €50 за мегаватт-час, но призвали готовиться к тому, что Москва в ответ перестанет его поставлять. Позднее Politico сообщило, что фон дер Ляйен предложила установить предельную цену на российский газ в числе пяти мер для разрешения энергетического кризиса. 

Президент России Владимир Путин, говоря о планах ограничить цены на российские энергоносители, пригрозил перекрытием нефти и газа для стран, где примут политические решения, противоречащие контрактным обязательствам. «Нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни-мерзни, волчий хвост», — сказал Путин.

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