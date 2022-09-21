Politico узнала детали нового пакета санкций ЕС против России

Politico: санкции ЕС могут запретить импорт бриллиантов и предметов роскоши из России

В новый пакет санкций ЕС может войти запрет на импорт бриллиантов из России. Еще в марте такое решение приняли США

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В течение нескольких дней Еврокомиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по новому пакету санкций против России, в который может войти запрет на импорт бриллиантов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.

По словам собеседников издания, Еврокомиссия готовит пакет новых ограничительных мер, которые намерена обсудить с послами стран ЕС уже в пятницу, 23 сентября.

Дипломаты ожидают, что среди списка предлагаемых мер будет ограничение цен на российскую нефть, которое сейчас обсуждается в G7, а также расширение списка санкций против российских физических лиц, запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.

Находящийся в Нью-Йорке глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что проведет вечером 21 сентября встречу с послами стран ЕС в связи с объявлением в России частичной мобилизации.

«Сегодня вечером сразу после слов Путина я собираю чрезвычайную неофициальную встречу глав МИД ЕС, чтобы согласовать общую линию», — сказал Боррель. По его словам, европейские страны «не будут запуганы» и «продолжат полную поддержку украинского суверенитета и демократии».

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября. Она коснется 300 тыс. человек и только тех, кто уже отслужил и имеет необходимую вооруженным силам специальность, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ответ на нее западные страны, включая США, ЕС и их союзников, ввели против Москвы несколько пакетов санкции. Запрет на импорт бриллиантов из России еще в марте ввел Вашингтон, под санкции США и Канады попала российская алмазодобывающая компания АЛРОСА.

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В начале сентября cтраны G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия) договорились ввести потолок цен на российскую нефть с целью снизить доходы России и ее способности финансировать боевые действия на Украине. Потолок цен еще не определен, ожидается, что он будет установлен к декабрю, когда вступят ограничения ЕС на закупки российской нефти. Минфин США уже сообщил, что под американские меры взыскания и наказания могут попасть те, кто будет покупать нефть из России выше предельной цены.

Россия не будет поставлять энергоносители в страны, которые политическими решениями будут нарушать действующие контракты, заявлял Путин, комментируя инициативу Запада по предельным ценам. Он сообщил, что те, кто пытается что-то навязать России, находятся «не в том положении, чтобы диктовать свою волю», и должны одуматься.