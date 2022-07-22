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Попавший под санкции ЕС гендиректор УГМК Козицын покинул должность

Андрей Козицын занимал эту должность с 1999 года, решение об уходе направлено «на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК». Накануне он попал в санкционный список ЕС
Андрей Козицын
Андрей Козицын (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, который попал в новый санкционный список Евросоюза, введенный из-за военной операции на Украине, покинул должность, сообщается на сайте компании.

Козицын объявил о намерении уйти с поста 19 июля «в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств». Это произошло за два дня до того, как седьмой пакет санкций был опубликован в официальном журнале ЕС (вечером 21 июля). Ранее о том, что Козицын окажется в санкционном списке, написали Reuters и EUObserver.

Решение «направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК», отмечает компания.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Заявление Козицына одобрил совет директоров компании. С 19 июля он перестал быть контролирующим должностным лицом УГМК и других компаний группы. Новым гендиректором УГМК стал Эльфат Исмагилов, который до этого занимал должность председателя совета директоров.

Евросоюз обосновал санкции против Козицына тем, что бизнесмен, будучи главой УГМК, «занят в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию на Украине».

УГМК — крупнейший в России производитель цинка и второй по объему поставщик меди после «Норникеля». В состав группы входят более 40 предприятий различных отраслей промышленности. До марта 2022 года контролирующими бенефициарами были  президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев, однако компания сообщила, что они перестали ими быть и вышли из состава советов директоров.

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Козицын стал гендиректором УГМК в 1999 году. Бизнесмен находится на 45-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes; журнал оценивает его состояние в $1,9 млрд.

В июне санкции против Козицына ввела Канада.
 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
УГМК санкции гендиректор Евросоюз
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