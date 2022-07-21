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Война санкций ,  
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Великобритания запретит импорт угля и нефти из России

Вслед за золотом под запретом в Великобритании оказались российские нефть и уголь
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Великобритания введет санкции на импорт угля и нефти из России, говорится в уведомлении для экспортеров, распространенном Министерством внешней торговли королевства.

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и золота, а также приобретение, поставку и доставку прямо или косвенно этих товаров. Она также запрещает предоставление технической помощи, финансовых услуг, средств и посреднических услуг, связанных с этими товарами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Запрет на импорт нефти из России вступит в силу 31 декабря, угля — 10 августа. Кроме того, уже сегодня, 21 июля, вступит силу запрет на импорт золота из России. Дата введения санкций против угля совпадает с датой начала ограничительных мер, установленных против российского угля Евросоюзом.

Великобритания с конца февраля, после того, как Россия признала ДНР и ЛНР и начала военную спецоперацию на Украине, неоднократно ужесточала санкции против Москвы. Под ограничительные меры попали представители высшего руководства страны — президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, 386 депутатов Госдумы, ряд руководителей компаний, в том числе главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, а также некоторые предприниматели, среди которых Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан, Владимир Потанин. Кроме того, санкции коснулись таких организаций, как Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, «Аэрофлот» и «Ростех».

Другие европейские страны также принимают решения об отказе от российских энергоресурсов. Так, на уровне Евросоюза уже введены санкции на поставку в ЕС нефти морским путем — трубопроводная нефть пока выведена из-под действия санкций. Германия полностью прекратит закупки российского угля с 1 августа, а российской нефти — с 31 декабря этого года, заявлял заместитель министра финансов Йорг Кукис.

Российские власти ограничительные меры со стороны Запада неоднократно называли незаконными. «Санкционная истерия, в которой одну из ведущих, если не главную роль играет Лондон, не оставляет нам иного выбора, кроме как принять ответные пропорциональные жесткие меры. Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России», — заявляла представитель МИДа Мария Захарова.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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