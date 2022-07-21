ЕС разрешит «Роснефти» и «Газпром нефти» перевозить нефть в третьи страны

Евросоюз смягчает запрет на сделки с рядом российских госкомпаний, включая «Роснефть», «Газпром нефть» и «Совкомфлот». Теперь им разрешается заключать сделки с европейцами по перевозке нефти в третьи страны

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В рамках «шестого с половиной» пакета европейских санкций, объявленного Советом ЕС 21 июля, Евросоюз разрешит европейским операторам сделки с определенными российскими госкомпаниями, направленные на транспортировку российской нефти в третьи страны. Это следует из сообщения Совета ЕС для прессы.

«С целью избежать любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире ЕС решил расширить исключения из запрета на транзакции с определенными структурами, принадлежащими [российскому] государству, распространив их [исключения] на сделки с сельскохозяйственными продуктами и по транспортировке нефти в третьи страны», — говорится в сообщении.

В марте ЕС ввел сплошной запрет на сделки для европейцев с компаниями из списка, в который в настоящее время включены «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация, «Уралвагонзавод», «Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», КамАЗ, «Ростех», «Севмаш», «Совкомфлот», Объединенная судостроительная корпорация. В качестве исключений изначально допускались сделки по импорту или перевозке природного газа, нефти, нефтепродуктов, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию в страны Евросоюза, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию или Западные Балканы.

Затем, в рамках шестого санкционного пакета, Евросоюз ввел эмбарго в отношении российской нефти: запрет касается морских поставок нефти в ЕС, но предусмотрены переходные периоды: до 5 декабря 2022 года допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенных до 4 июня; для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года. Также ЕС ввел в свое эмбарго элемент, затрагивающий поставки российской нефти в третьи страны, — запрет на страхование и перестрахование морских перевозок нефти и нефтепродуктов в страны за пределами Евросоюза.

Эмбарго ЕС не запрещает европейским перевозчикам транспортировать российские нефть и нефтепродукты в третьи страны. Однако, исходя из текущих формулировок санкций, перевозить нефть в интересах «Роснефти» или «Газпром нефти» (компании из списка, транзакции с которыми запрещены) нельзя. Теперь это можно будет делать. Что касается услуг по страхованию или перестрахованию таких перевозок в интересах, например, «Совкомфлота», пока неясно, будут ли они тоже разрешены. Юридические детали послаблений будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», «Газпром нефти», «Совкомфлота».

На фоне западных санкций российские экспортеры начали переориентировать поставки нефти и нефтепродуктов в страны Азии, включая Китай и Индию. По данным Института международных финансов (IIF), танкеры греческих судовладельцев стали перевозить больше российской нефти после начала специальной военной операции на Украине. На греческие танкеры по состоянию на начало июня приходилось более 60% всех танкерных мощностей по перевозке нефти, отбывающих из российских портов, писал главный экономист IIF Робин Брукс.