Сбербанк исключил влияние санкций ЕС на работу внутри России

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Новые санкции Евросоюза против Сбербанка не повлияют на его деятельность внутри России, сервисы будут работать в обычном режиме, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее ограничений», — отметили в банке.

Накануне Евросоюз ужесточил санкции против Сбербанка. Агентство Reuters со ссылкой на проект документа писало, что в нем было прописано внесение банка в черный список лиц и компаний, поддерживающих действия России на Украине.

Неназванный европейский чиновник пояснил агентству, что внесение «Сбера» в черный список означает заморозку его активов на Западе и полный запрет транзакций. Исключение сделано для финансовых операций по торговле продуктами питания и удобрениями.

Санкции против Сбербанка действовали и раньше. В июне ЕС отключил кредитную организацию от системы межбанковского обмена данными SWIFT. В феврале санкции против Сбербанка ввели США. Ограничения коснулись работы в стране корреспондентских счетов. Всем американским финансовым институтам предписали закрыть любые корсчета Сбербанка в течение 30 дней. Затем они должны были начать отклонять любые транзакции с участием банка или его «дочек».

В апреле Вашингтон ввел новые санкции США против «Сбера», которые предусматривали заморозку его активов и запрет на ведение бизнеса с ним для американских граждан. Контрагентам предписали завершить все отношения со «Сбером» до 13 апреля. В банке тогда ответили, что санкции никак не повлияют на обслуживание россиян, так как «система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».