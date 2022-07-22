Вице-канцлер ФРГ счел запуск Nord Stream 2 «поднятием белого флага»

Нельзя допустить, чтобы зависимость Европы от поставок газа из России увеличилась, запуск «Северного потока-2» «категорически невозможен», заявил вице-канцлер ФРГ. Ранее эту идею озвучил Владимир Путин

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Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2», заявил ZDF вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

По его словам, запуск трубопровода «категорически невозможен», Европа не может допустить, чтобы ее зависимость от российского газа увеличилась. «Это было бы поднятием белого флага», — считает Хабек

Вице-канцлер также предостерег от того, чтобы рассматривать возобновление работы «Северного потока-1» как признак надежности. Политик считает, что российский президент Владимир Путин неоднократно использовал поставки газа «в стратегических целях, чтобы разделить Германию и Европу». Поэтому, подчеркнул он, Берлину нужно найти альтернативу российскому топливу.

Поставки газа по «Северному потоку-1» в Германию возобновились утром 21 июля после десятидневной паузы, вызванной плановыми профилактическими работами. Как сообщил оператор, газ поступает в объеме 40% — около 67 млн куб. м в сутки. В середине июня, до того как уйти на ремонт, «Газпром» дважды сокращал объемы поставок: сначала с плановых ежесуточных 167 млн куб. м до 100 млн куб. м, а позднее — до 67 млн куб. м. Компания сообщала, что пошла на этот шаг из-за задержки с возвращением турбины, которая была на ремонте в Монреале — Канада не могла вернуть из-за санкций. В итоге Канада решила отправить ее в Германию, но, по данным Reuters, агрегат застрял в ФРГ, потому что Москва не дала разрешения на его обратную транспортировку. Германия увидела в сокращении поставок политические причины.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он состоит из двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая. Прокладка трубопровода осложнялась санкциями США, его достроили в сентябре 2021 года.

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Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2» после того как российские власти признали независимость ДНР и ЛНР. На следующий день США ввели санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании. Исполнительного директора Маттиаса Варнига внесли в санкционный список SDN, который предусматривает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Еще до российской военной операции на Украине Хабек назвал «Северный поток-2» геополитической ошибкой Германии, уже тогда он допускал, что газопровод не введут в эксплуатацию, если Россия введет войска в соседнюю страну.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу запустить «Северный поток-2» для разрешения энергетического кризиса, но тот счел идею неуместной.

В июне вице-канцлер не исключил, что Россия полностью перекроет поставки газа в Германию в рамках попытки «разжечь социальные волнения и разрушить единство». Нехватка газа приведет к прекращению работы ряда отраслей экономики Германии, уточнял он. В Кремле это предположение отвергли, заявив, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».