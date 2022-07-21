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Оператор «Северного потока» оценил сроки начала прокачки по мощностям

«Газпром» GAZP ₽193,3 +2% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Достижение «Северным потоком» объемов прокачки газа в 40% от общей пропускной способности может потребовать несколько часов, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора газопровода Nord Stream AG.

«Мы находимся в процессе возобновления транспортировки газа. Для достижения заявленных объемов поставок может потребоваться несколько часов», — говорилось в сообщении.

Поставки газа по «Северному потоку» возобновились утром 21 июля после десятидневной паузы, вызванной плановыми профилактическими работами. Накануне оператор проекта предупредил об ограниченном уровне прокачки газа после возобновления работы пути — 40%.

Берлин при этом сообщил, что «Газпром» объявил о поставках 21 июля газа на уровне 30% от его полной загрузки. Сперва компания анонсировала объем поставок 800 ГВт·ч, а затем снизила его до 530 ГВт·ч, «возможны дальнейшие изменения», отметил глава немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

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Фото:Albert Gea / Reuters

Материал дополняется.

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