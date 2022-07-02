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Глава МИД Латвии ответил Захаровой о борще словами «терпи, моя красавица»

ЮНЕСКО признала процесс приготовления борща нематериальным культурным наследием Украины 1 июля. Захарова в ответ заявила, что в исторических записях его называли русским
Эдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в ответ на критику официального представителя МИДа Марии Захаровой о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ответил выражением, которое в феврале президент России Владимир Путин адресовал украинскому руководству. Свое сообщение политик опубликовал в Twitter.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица» — написал Ринкевичс по-русски.

ЮНЕСКО внесла в список нематериального культурного наследия не сам борщ, а процесс его приготовления. Решение приняли 1 июля на внеочередной сессии межправительственного комитета организации.

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«Украина обратилась к государствам — членам комитета с просьбой ускорить рассмотрение заявления о включении борща в Список неотложной охраны ввиду крайней необходимости. <...> Сегодня комитет утвердил этот список», — говорилось в заявлении организации.

Украина подала заявку на включение культуры приготовления борща в список в марте 2021 года.

Захарова в ответ на решение организации заявила, что борщ изначально упоминался в исторических документах как русское блюдо. «В путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584–1585 гг.» его назвали «блюдом русских жителей Киева», — подчеркивала дипломат.

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко после решения ЮНЕСКО написал в Telegram, что Украина готова делиться борщом и его рецептами со всеми «цивилизованными» странами. «И с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то яркое, вкусное и украинское», — написал он.

Путин произнес фразу «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в начале февраля 2022 года, отвечая на слова украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений, и призвал исполнять эти договоренности. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина действительно является красавицей, но назвал слово «моя» перебором.

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Теги
Персоны
Татьяна Зыкина
борщ ЮНЕСКО культурное наследие Мария Захарова Эдгар Ринкевич

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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