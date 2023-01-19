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Аналитики сообщили о снижении закупок лекарств для городских больниц

Headway Company: в 2022 году упали объемы закупок лекарств для госбольниц
Закупки лекарств горбольницами сократились в последнее полугодие 2022 года. Источники и эксперты опрошенные газетой, связали динамику с перераспределением средств из-за боев на Украине, спадом COVID и опережающим финансированием
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

Во второй половине прошлого года существенно снизились объемы закупок препаратов для государственных медучреждений, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года падение составило 32% для районных стационаров, 28% для городских больниц и 14% для клиник регионального уровня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков системы мониторинга тендерных закупок в фармацевтической отрасли Headway Company.

За весь прошлый год падение составило 8% год к году, до 327,5 млрд руб., 150,2 млрд руб. из них приходились на второе полугодие. В 2021 году объем закупок вырос год к году на 20% — до 355,8 млрд руб.

Уровень закупок лекарств медучреждениями в прошлом году «не соответствовал предыдущему десятилетнему периоду», сочла глава отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина. По ее мнению, зарезервированные для покупки препаратов средства могли быть «направлены на покупку других групп медизделий либо сэкономлены». Собеседник газеты среди дестрибуторов подтвердил, закупки сократились в госпитальном сегменте из-за снижения финансирования, средства с которого были «перераспределены на другие затраты из-за военных действий на Украине».

Такая динамика может быть связана с тем, что в марте операторам разрешили получать опережающее финансирование в начале года. отметил эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. с этой точкой зрения согласился и гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, указав, что весной больницы могли закупаться лекарствами наперед.

Это мнение подтверждают и данные Headway Company: согласно им, только за март прошлого года медучреждения купили лекарств на 48,4 млрд руб., что почти на 40% больше показателей предыдущего года.

Кроме того, сокращение объемов закупок в прошлом году коррелирует со спадом заболеваемости коронавирусом, подчеркнул Шуляк. По информации Headway Company, в 2022 году приобретение госклиниками противовирусных и противомикробных препаратов сократилось на четверть, сильнее всего снизился объем закупок двух препаратов для лечения COVID-19: олокизумаба (на 67% год к году) и левилимаба (на 69% год к году).

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По данным DSM Group, самым дорогим в России препаратом, закупаемым на гостендерах, стала швейцарская «Лукстурна», это препарат генной терапии наследственной дистрофии сетчатки глаза. Действующее вещество — воретиген непарвовек, швейцарская Novartis реализует его за пределами США по договору со Spark Therapeutics. Цена одной упаковки составила 25,99 млн руб., всего их было закуплено семь штук на 181,9 млн руб.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
здравоохранение лекарство
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