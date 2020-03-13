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Инвестор из ЕС приобретет контроль в российском производителе маргарина

Цех рафинации на маргариновом заводе (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Шведско-датский холдинг AAK (ранее был известен как AarhusKarlshamn), специализирующийся на производстве продукции для ресторанного рынка, планирует приобрести долю в российском производителе маргарина и жиров — научно-производственном объединении «Маргарон». AAK обратился в Федеральную антимонопольную службу за предварительным одобрением сделки, следует из уведомления на сайте ведомства.

AAK, созданный в 2005 году при слиянии двух крупных производителей с более чем столетней историей — шведской Karlshamn и датской Aarhus, планирует приобрести 75% долей петербургского ООО «НПО «Маргарон», сообщила компания в начале марта. Планируется, что сделка будет закрыта во втором квартале, ее стоимость не раскрывается.

При достижении определенных долгосрочных целей (они также не раскрыты) AAK получит опцион на выкуп оставшихся 25% «Маргарона».

В своем сообщении AAK уточнил, что сотрудничает с «Маргароном» более десяти лет. По его оценке, оборот российского партнера в 2019 году составил около 280 млн шведских крон (более 2 млрд руб.). В базе СПАРК есть финансовые показатели «Маргарона» по РСБУ только за 2018 год: выручка — 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 25,6 млн руб. Единственный владелец ООО «НПО «Маргарон» — Евгений Маношкин.

Связаться с представителями «Маргарона» не удалось. Маношкин не ответил на запрос РБК в социальных сетях.

Теги: производство
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