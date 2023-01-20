Турпоток на Мальдивы и в Таджикистан вырос вдвое к допандемийному

Туристы из России ездили на Мальдивы и в Таджикистан в 2022-м вдвое чаще, чем до пандемии

На фоне санкций в 2022 году Мальдивы недосчитались лишь 7% туристов из России, а по сравнению с допандемийным 2019-м число поездок россиян в эту страну за девять месяцев прошлого года выросло в два раза

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С января по сентябрь 2022 года российский турпоток на Мальдивы в два раза превысил допандемийный показатель, следует из данных Росстата. За девять месяцев 2022 года россияне совершили на Мальдивы 79,1 тыс. туристических поездок. Для сравнения: за тот же период в 2019 году туда было совершено 38 тыс. турпоездок.

Абсолютным лидером по динамике прироста турпотока из России по сравнению с доковидным 2019 годом, когда туристические поездки по всему миру не были ограничены, среди зарубежных направлений стал Египет. Сюда российские туристы совершили за девять месяцев 2022 года 578 тыс. поездок против 17 тыс. в те же месяцы 2019 года. Но здесь необходимо учитывать эффект низкой базы 2019 года, когда массовому туризму из России в Египет препятствовало ограничение на авиаперелеты.

Как Россия ограничивала полеты в Египет В 2015 году авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после крушения самолета Airbus A321, на борту которого находились российские туристы. В 2018 году оно было частично восстановлено: ограничение было снято на полеты регулярных рейсов из Москвы в Каир. Регулярное авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновилось только в августе 2021 года.

Почти двукратный рост числа туристических поездок Росстат зафиксировал в прошлом году в Таджикистан: за три квартала 2022 года россияне совершили туда 188 тыс. выездов, что в 1,8 раза больше аналогичного показателя 2019 года (104 тыс.). В пятерке лидеров оказались также Узбекистан (241 тыс.) и Киргизия (305 тыс.) — прирост числа поездок по сравнению с тем же периодом 2019 года составил 59 и 57% соответственно.

Почему выросла популярность Мальдив и Таджикистана

Турпоток из России на Мальдивы начал заметно расти еще в пандемию. В 2021 году на островах побывали 222,4 тыс. туристов из России, что в 2,7 раза превысило показатель 2019 года, когда страну за весь год посетили 83,3 тыс. россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Рост числа поездок на Мальдивы объясняется тем, что эта страна одной из первых после начала пандемии открыла авиасообщение с Россией и упростила въезд для туристов с ПЦР-тестами, объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По итогам 2022 года на Мальдивах, по оценкам эксперта, отдохнули 205 тыс. россиян, что хотя и ниже на 7% уровня 2021 года, но все равно превышает допандемийные показатели.

Основной драйвер увеличения турпотока — прямые перелеты, которые «Аэрофлот» возобновил туда в мае 2022 года (они были приостановлены в начале марта на фоне санкций ЕС после начала специальной военной операции на Украине), говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Раньше Мальдивы считались у россиян дорогим нишевым направлением отдыха, но сейчас туда прилетают туристы, которые до пандемии и санкций отдыхали в Европе, объясняет Ромашкин. В 2022 году после закрытия ряда стран для туристических поездок из России многие туроператоры взяли блоки на «Аэрофлоте», и туристы получили пакетные предложения, уточнил собеседник РБК.

Рост числа поездок россиян в Таджикистан, Узбекистан и другие страны постсоветского пространства в 2022 году связан скорее с частными целями, чем с туристическими, полагает Горин. С этим мнением согласен и Ромашкин: Таджикистан не считается массовым туристическим направлением: как правило, в эту страну едут несколько десятков тысяч человек, которые занимаются горным туризмом или альпинизмом, уточняет гендиректор «Дельфина». В этом году к ним добавились «релоканты», которые уехали из России после начала специальной военной операции на Украине в конце февраля и после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года.

После того как 21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, поток выезжающих из России вырос: автомобильные очереди были зарегистрированы ФТС на границе с Казахстаном, Грузией и Финляндией. Позже ФСБ раскрыла статистику выездов россиян за рубеж. Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь оказалось рекордным за пять лет.

В Узбекистан и некоторые другие страны постсоветского пространства несколько десятков тысяч российских туристов в 2022 году съездили также за получением банковских карт местных банков, напоминает Ромашкин. Услуга оказалась востребована после того, как в марте платежные системы Visa и Mastercard приостановили деятельность в России и выпущенные ими российские карты перестали работать за границей, в иностранных интернет-магазинах, а также Apple Pay и Google Pay. Весной российские туроператоры даже начали предлагать клиентам специальные туры за границу для оформления там банковских карт Visa и Mastercard — среди «карточных» направлений были Узбекистан, Киргизия, Армения, Казахстан и Таджикистан. Из-за растущего спроса некоторые страны, например Узбекистан, начали ужесточать условия оформления карт для россиян.