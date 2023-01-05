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В Аргентине начался бум родильного туризма среди россиянок

В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России

Аргентина переживает бум родильного туризма среди россиянок - путешествий в страну с целью дать гражданство рожденному, пишет The Guardian. По словам заведующего консульским отделом посольства России в этой стране Георгия Полина, в 2022 году туда переехали от 2000 до 2500 граждан России, многие из них, по его словам, россиянки, собирающиеся там родить.

«В 2023 году это число может вырасти до 10 000», — сказал Полин.

Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней (начиная с даты первого въезда). По словам руководителя агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Евы Пекуровой, Буэнос-Айрес сейчас пользуется спросом, поскольку гражданам России для въезда не нужна виза, а продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто. Ее агентство ранее предлагало родильные туры в Майами, но из-за пандемии США закрыли границу, а военные действия на Украине еще больше усложнили поездки для россиян в эту страну. В январе 2020 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп ужесточил выдачу туристических виз беременным женщинам, которые собираются рожать в стране.

Еще одной причиной, по которой россияне выбирают Буэнос-Айрес, является высокое качество медицинского обслуживания — как частного, так и государственного. Кроме того, иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить аргентинское гражданство, на что уйдет менее чем два года. При этом аргентинский паспорт позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, в том числе в страны ЕС, Великобританию и Японию.

Основатель агентства Baby.RuArgentina Кирилл Маковеев утверждает, что «дошло до того что в больницах появилась реклама на русском языке». Только его агентство за последний год оказало услуги более чем 100 россиянкам и их партнерам.

Однако, как отмечает издание, найти данные о том, сколько россиянок едут в Аргентину, чтобы там родить, трудно. 

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