Производитель косметики Wella ушел из России

Компания передала право собственности бывшим сотрудникам своего российского подразделения. В Ассоциации предпринимателей индустрии красоты сообщили, что основную часть продукции Wella поставляла из-за рубежа

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Немецкая парфюмерно-косметическая компания Wella прекратила работу в России. Об этом она сообщила в письме партнерам, которое цитируют «Деловой Петербург» и «Коммерсантъ». В нем говорится, что Wella больше не производит и не продает в стране продукцию под своими брендами.

«Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка в полном соответствии с местным законодательством. Передача права собственности вступает в силу немедленно. Компания Wella не получит прибыли от этой сделки», — указано в документе.

Wella основана в 1880 году, она в основном производит средства для ухода за волосами. C 2015 по 2020 год компания принадлежала французско-американскому концерну Coty, он объявил о решении прекратить деятельность в России в конце апреля. Сейчас Wella принадлежит американской инвестиционной компании KKR.

Wella начала работать в России в 1994 году и управлялась через ООО «Велла Рус», пишет «Коммерсантъ». В 2021 году ее выручка составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 208 млн руб.

26 мая владельцем «Велла Рус» стало ООО «Весна», его учредители — гендиректор российской Wella Наталья Лисина (51%), Дмитрий Новиков, Дмитрий Захарченко и Виктория Шин (по 16,33%). «Весне» также перешло 100% ООО «Капелла», которое управляет производственной площадкой в Дзержинске (Нижегородская область). Там производили продукцию для ухода за волосами под брендом Londa.

Вся остальная продукция, по словам омбудсмена Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляльи Садыковой, поставлялась из-за рубежа. Садыкова отметила, что в бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания в российских салонах доля продукции Wella составляла 40%.

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