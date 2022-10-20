Мишустин поручил выделить ₽1 трлн на покрытие дефицита бюджета

Объем ФНБ в сентябре равнялся 11,8 трлн руб., из него выделят 1 трлн руб. на покрытие дефицита бюджета. Деньги направят на погашение госдолга, исполнение соцобязательств, кредиты регионам и другие цели

Михаил Мишустин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Для обеспечения сбалансированности федерального бюджета из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году выделят 1 трлн руб. в адрес Минфина, такое распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовых документов.

Средства пойдут, среди прочего, на исполнение социальных обязательств и замещение государственных заимствований, погашение госдолга и предоставление бюджетных кредитов субъектам страны, рассказали РБК в Минфине.

Объем ФНБ по состоянию на сентябрь равен 11,8 трлн руб., в августе — 12,1 трлн руб.

Около месяца назад, в начале сентября, Мишустин назвал очень непростой разработку бюджета на ближайшие три года. «Тот масштаб санкций и попыток недружественных стран заблокировать нашу работу, наш экспорт, наш импорт, логистические коридоры, возможности финансового обеспечения своих направлений деятельности — все это ставит непростые задачи», — пояснил глава правительства. Аналогично оценивал бюджет на ближайшее время министр финансов Антон Силуанов. Он отмечал, что на поддержку экономики нужны «огромные средства» — 8 трлн руб.

Правительство подготовило план трехлетнего бюджета с дефицитом, говорил Мишустин. Дефицит бюджета в 2023 году составит 2,9 трлн руб., или 2% ВВП. Покрывать этот дефицит планируется в основном за счет заимствований.

Минфин при этом не считает необходимым повышение налогов из-за риска для доверия к власти и правительству со стороны россиян, говорил Силуанов. «Мы договорились, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае, вообще их трогать не будем», — пообещал министр. Время сейчас, добавил он, «не самое подходящее».