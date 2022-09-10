Силуанов назвал бюджет на следующие три года самым сложным в карьере
Глава Минфина Антон Силуанов считает, что бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере (он возглавляет ведомство с конца 2011 года). Об этом министр говорит в эфире канала «Россия-24» в документальном фильме «Минфин России. 220 лет на службе людям», посвященном 220-летию со дня создания ведомства (8 сентября 1802 года).
Силуанов отметил, что в бюджет закладываются средства на достижение технологического суверенитета страны. «Мы, столкнувшись с ограничениями, с санкциями, поняли, что целый ряд критических технологий не производится в нашей стране, — пояснил он. — Поэтому и вопрос восполнения тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа, — длительная достаточно, конечно, программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет. И на все это тоже требуются деньги».
Силуанов и раньше говорил, что предстоящий бюджет будет очень сложным. О непростой разработке проекта бюджета предупредил и премьер-министр Михаил Мишустин. «Тот масштаб санкций и попыток недружественных стран заблокировать нашу работу, наш экспорт, наш импорт, логистические коридоры, возможности финансового обеспечения своих направлений деятельности — все это ставит непростые задачи под формирование нашего бюджета», — объяснил глава правительства.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в свою очередь, в фильме сказал, что «каждый год кажется, что такого сложного бюджета еще не было».
Из-за военной операции на Украине США, Великобритания, страны Евросоюза, Австралия, Канада, Япония и другие государства ввели против России санкции, в результате чего Москва стала лидером рейтинга стран по числу действующих против нее международных ограничений.
В августе Минфин отчитался о сокращении в июле ненефтегазовых доходов федерального бюджета на 29% в годовом выражении, до 990 млрд руб. (в июле прошлого года — 1,39 трлн). Нефтегазовые поступления снизились на 22% год к году, до 771 млрд руб. В целом сокращение бюджетных доходов достигло 26% к июлю 2021 года — они составили 1,76 трлн руб. В то же время президент Владимир Путин 25 августа заявил о росте как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.
Новый проект бюджета разрабатывается на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов. Кабмин внесет проект в Госдуму до 1 октября.
Министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на сумму около 5 трлн руб. ежегодно (в прошлом году они просили дополнительно выделить в 2022-2024 по 3 трлн руб.). Силуанов подчеркнул, что бюджет формируется «в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», а плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета.