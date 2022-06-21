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Экономика ,  
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Силуанов назвал «очень сложным» будущий бюджет России

Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Проектируемый бюджет России — очень сложный, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Госсовета по строительству и ЖКХ.

«Важно, что сейчас у нас действительно сложный бюджет, очень сложный бюджет. И надо уложиться в те параметры планируемого бюджета, которые мы рассматриваем сейчас в правительстве», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

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Фото:Александр Черный / AP

Министр ранее сообщил, что общий объем расходов российского бюджета в текущем году вырастет на 3 трлн руб. по сравнению с планом, до 26 трлн руб.

Согласно принятому Госдумой закону о федеральном бюджете на 2022 год, бюджетный профицит должен составить 1,32 трлн руб. (1% ВВП). Однако в апреле Силуанов заявил, что расходы бюджета в этом году превысят доходы, и оценил дефицит бюджета на 2022 год в 1,6 трлн руб.

В конце мая глава Минфина также отмечал, что военная спецоперация на Украине требует огромных финансовых ресурсов.

Теги
Антон Силуанов федеральный бюджет Минфин

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