Правительство заложило дефицитный бюджет до 2025 года

Правительство подготовило план трехлетнего бюджета с дефицитом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Покрывать этот дефицит правительство планирует в основном за счет заимствований, пояснил глава правительства

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Правительство подготовило бюджет на следующие три года, он будет дефицитным, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Перечисляя ключевые параметры трехлетнего бюджета, Мишустин сообщил, что в 2023 году доходы бюджета оцениваются в сумму около 26 трлн руб., расходы — около 29 трлн руб. Дефицит бюджета составит 3 трлн руб., или 2% ВВП.

Закрывать этот дефицит правительство планирует за счет заимствований, сообщил Мишустин. Он напомнил, что на прошлой неделе Минфин уже разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа.

«При этом в 2023 и в 2024 годах предусмотрим переходный период, когда расходы будут выше — на 2,9 трлн и на 1,6 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета таким образом будет постепенно сокращаться с 2% ВВП в 2023 году до 1,4% в 2024 году и до 0,7% — в 2025 году», — сообщил глава правительства.

По словам Мишустина, такой подход позволит «обеспечить более активную поддержку экономики в период адаптации и перестройки хозяйственных связей», а также «будет содействовать устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте».

Минфин провел первый за семь месяцев аукцион по размещению ОФЗ 14 сентября. При плане размещения на ₽10 млрд спрос составил ₽24,846 млрд. Размещение проходило в облигациях ОФЗ-ПД 26239 (с постоянным купонным доходом) с погашением в июле 2031 года.

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