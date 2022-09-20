Правительство заложило дефицитный бюджет до 2025 года

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 16:17
Суд запретил Ройзману посещать митинги, демонстрации и шествия Политика, 18:00
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 17:58
Как разрабатывают вакцины: разбираем основные этапы Pro, 17:56 
Винер поддержала идею создания с Китаем независимой от МОК организации Спорт, 17:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:40
Глава ЛНР попросит Путина о быстром вступлении в состав России Политика, 17:35
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 17:35
Курский губернатор сообщил о раненой при обстреле села с Украины Политика, 17:32
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Сенаторы США предложили ввести вторичные санкции за нефть из России Политика, 17:25
Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов Pro, 17:22
Пушилин исключил проведение электронного голосования на референдуме в ДНР Политика, 17:21
Малоизвестный брокер из США провел шесть IPO с ростом акций на 2000% Инвестиции, 17:19
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 17:12
Пушилин призвал сохранить название ДНР в случае присоединения к России Политика, 17:10
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Экономика ,  
0 

Правительство заложило дефицитный бюджет до 2025 года

Правительство подготовило план трехлетнего бюджета с дефицитом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Покрывать этот дефицит правительство планирует в основном за счет заимствований, пояснил глава правительства
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Правительство подготовило бюджет на следующие три года, он будет дефицитным, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Перечисляя ключевые параметры трехлетнего бюджета, Мишустин сообщил, что в 2023 году доходы бюджета оцениваются в сумму около 26 трлн руб., расходы — около 29 трлн руб. Дефицит бюджета составит 3 трлн руб., или 2% ВВП.

Закрывать этот дефицит правительство планирует за счет заимствований, сообщил Мишустин. Он напомнил, что на прошлой неделе Минфин уже разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа.

«При этом в 2023 и в 2024 годах предусмотрим переходный период, когда расходы будут выше — на 2,9 трлн и на 1,6 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета таким образом будет постепенно сокращаться с 2% ВВП в 2023 году до 1,4% в 2024 году и до 0,7% — в 2025 году», — сообщил глава правительства.

По словам Мишустина, такой подход позволит «обеспечить более активную поддержку экономики в период адаптации и перестройки хозяйственных связей», а также «будет содействовать устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте».

Минфин провел первый за семь месяцев аукцион по размещению ОФЗ 14 сентября. При плане размещения на ₽10 млрд спрос составил ₽24,846 млрд. Размещение проходило в облигациях ОФЗ-ПД 26239 (с постоянным купонным доходом) с погашением в июле 2031 года.

Путин заявил, что бюджет должен быть устойчивым и сбалансированным
Экономика
Владимир Путин

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro
Фото: Keyence Как борец с корпорациями стал главным богачом Японии, заработав $38 млрд
Статьи
Pro
Фото: Jason Kempin / Getty Images for Dyson «Два раза в неделю я лишаю себя обеда»: основатель Dyson — о диете
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования

Материал дополняется

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Михаил Мишустин Бюджет дефицит
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Доходы бюджета упали второй месяц подряд
Экономика
Силуанов назвал бюджет на следующие три года самым сложным в карьере
Финансы
Мишустин предупредил о непростом бюджете на ближайшие три года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter