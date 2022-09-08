Мишустин предупредил о непростом бюджете на ближайшие три года

Михаил Мишустин (Фото: АГН «Москва»)

Разработка проекта бюджета на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов будет непростой, сказал премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24». Текст опубликован на сайте правительства.

«Он будет непростым. <...> Тот масштаб санкций и попыток недружественных стран заблокировать нашу работу, наш экспорт, наш импорт, логистические коридоры, возможности финансового обеспечения своих направлений деятельности — все это ставит непростые задачи под формирование нашего бюджета», — отметил он.

Мишустин пообещал, что правительство обсудит проект бюджета и найдет все необходимые решения, чтобы выполнить все главные задачи государства. Кабинет министров внесет его в Госдуму до 1 октября.

В этом году из-за военной операции на Украине Россия стала лидером рейтинга стран по числу введенных санкций, которое достигло десяти тысяч. Под ограничения попали российские компании, банки, бизнесмены, политики, активы Центробанка оказались заморожены.

В мае Министерство финансов сообщило, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета, куда входят НДС, налог на прибыль, поступления от госсобственности и другие, в апреле этого года упали на 18% в номинальном выражении. Они составили чуть менее 1,06 трлн руб., что на 0,23 трлн меньше, чем в апреле прошлого года. Это снижение стало самым значительным с августа пандемийного 2020 года (минус 24% в годовом выражении).

В июне Министерство финансов в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» спрогнозировало, что 40,9% доходов российского бюджета составят нефтегазовые доходы.



