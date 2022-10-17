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Война санкций ,  
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Силуанов исключил повышение налогов из-за влияния на доверие к власти

Силуанов: вопрос о повышении НДФЛ сейчас неактуален из-за влияния на доверие к власти
Сейчас «время не самое подходящее» для повышения налогов для россиян, считает министр финансов. По его мнению, такие действия отрицательно сказались бы на доверии к правительству. В судах при этом выросло число взысканий по долгам
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в нынешних условиях не является актуальным, поскольку это негативно повлияло бы на отношение россиян к правительству. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«На наш взгляд, это просто имело бы отрицательный эффект на доверие к действиям правительства, властей. Мы договорились, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае, вообще их трогать не будем», — пояснил глава Минфина (цитата по ТАСС).

Силуанов подчеркнул, что считает повышение налоговой нагрузки на россиян «не самым актуальным». Он отметил: «Время не самое подходящее».

Министр финансов прежде не раз говорил, что предстоящий бюджет на ближайшие три года окажется самым сложным за всю его карьеру, он возглавляет ведомство 11 лет. «Мы, столкнувшись с ограничениями, с санкциями, поняли, что целый ряд критических технологий не производится в нашей стране», — пояснял он. По словам Силуанова, общий объем расходов российского бюджета в текущем году вырастет на 3 трлн руб. по сравнению с планом, до 26 трлн руб.

В судах за первое полугодие рассмотрели на 30% (538 тыс.) больше административных дел о взыскании налогов и сборов с граждан, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика может быть связана с увеличением числа людей, неспособных вовремя закрыть задолженности из-за санкционного кризиса, а также с постепенным улучшением автоматизации процессов в ФНС.

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