Доходы бюджета упали второй месяц подряд

Доходы федерального бюджета снизились второй месяц подряд в годовом выражении — в августе на 11% после 26% в июле, раскрыл Минфин. Сократились как нефтегазовые поступления, так и ненефтегазовые

Здание Министерства финансов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Доходы федерального бюджета в августе 2022 года снизились примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с августом 2021 года, следует из данных, раскрытых 12 сентября Минфином и расчетов РБК. Это второй месяц подряд, когда доходы бюджета сокращаются в годовом выражении. В июле их падение достигало 26%.

Данные об исполнении бюджета за август предварительные и могут быть пересмотрены позднее.

Нефтегазовые поступления федерального бюджета в августе составили 671,9 млрд руб., что на 3,4% меньше, чем в августе прошлого года. Их снижение связано в первую очередь с поступлениями налога на дополнительный доход от добычи.

Ненефтегазовые доходы в августе снизились до 1,157 трлн руб. — на 14% по отношению к показателю того же месяца прошлого года. В частности, сборы НДС на импортные товары сократились почти на 26% в годовом выражении, что отражает спад импорта товаров в Россию на фоне санкционного давления.

Вместе с тем импорт в Россию восстанавливается в помесячном выражении, на что указывает замедление спада поступлений «импортного» НДС (в июле он достигал почти 40% к прошлому году).

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