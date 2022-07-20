Госдеп назвал «Северный поток» фактором энергобезопасности Европы
США надеются, что российская сторона, как и обещала, возобновит поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1». Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа снизила зависимость от российского топлива, поскольку, по мнению Прайса, Москва и до начала военной операции на Украине использовала поставки энергии в качестве оружия (Россия ранее отвергала эти обвинения).
Однако сейчас, когда страны Европы нуждаются в поставках, возобновление работы газопровода «позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость», считает он.
Прайс напомнил, что США приветствовали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока-1», которая была на ремонте в Монреале, Германии. «Газпром» ранее сообщал, что задержка с возвращением турбины, которую Оттава не могла вернуть из-за санкций против российской компании, стала причиной сокращения поставок по трубопроводу: 14 июня прокачка снизилась на 40%, а на следующий день — еще на треть.
По данным «Коммерсанта», турбину 17 июля отправили на самолете в Германию. Однако «Газпром» сообщил, что к 20 июля так и не получил документы, которые позволили бы ее вывезти.
С 11 июля обе нитки «Северного потока» остановили на десять дней для плановой профилактики. Оператор проекта Nord Stream AG отмечал, что «график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами». Ремонт должен завершиться утром 21 июля. Однако, как писала Financial Times, в Берлине опасаются, что Москва может впоследствии полностью прекратить поставки. По мнению членов правительства ФРГ, Германия столкнется с дефицитом газа зимой, если останется без российского газа, сообщал Bild. В Кремле в ответ заявили, что Россия строго выполняет свои обязательства.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что поставки по трубопроводу возобновятся вовремя, но не на полную мощность, а на том уровне, на котором осуществлялись до ухода на профилактику. глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, ссылаясь на «Газпром», заявил, что объем поставок по «Северному потоку» составит 530 ГВт/ч, что составляет 30% его полной загрузки. Ранее возможность сокращения прокачки по трубопроводу допускал российский президент Владимир Путин.