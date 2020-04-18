Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ, регулирующий правовое положение иностранцев в России и лиц без гражданства, в целях предупреждения распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.

Кроме того, в течение этого времени работодатели смогут нанимать иностранных граждан без разрешения на работу в России. При этом, согласно указу, они обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

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