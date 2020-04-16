Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 12:53
Таксистов в Подмосковье начали штрафовать за пассажиров без пропуска Общество, 20:24 Овечкин сыграет в хоккейный симулятор с лучшим бомбардиром в истории НХЛ Спорт, 20:19 Глава МИД Британии заявил о продлении карантина на три недели Общество, 20:17 Не торгуй против биткоина: покупать ли актив сейчас Крипто, 20:05 Обратно и туда. Как в 2020 г. менялась цена криптовалют Крипто, 19:59 Прокуроры потребовали заблокировать фейки об отмене наличных из-за вируса Общество, 19:57 Путин наградил орденами звезду «Сватов» и экс-кандидата в члены Политбюро Общество, 19:53 Правительство рассмотрит идею изменить уплату самого собираемого налога Экономика, 19:39 Агаларов заявил об опасности «тюрем» для мигрантов и остановки строек Общество, 19:38 Глава РАН назвал невозможной ее борьбу с COVID-19 из-за реформы 2013 года Общество, 19:34 Машины-ликвидаторы. Техника, которая боролась в Чернобыле Авто, 19:21 РБК Pro: сотрудники российских компаний — о том, что мешает на удаленке Pro, 19:21 Международная федерация отменила чемпионат мира по фигурному катанию Спорт, 19:14 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Агаларов заявил об опасности «тюрем» для мигрантов и остановки строек

Решение об остановке строек является непродуманным, заявил Араз Агаларов. Общежития мигрантов превратятся в очаг инфекции даже если заразится один, потому что живут по 14 человек в комнате и сидеть в изоляции не будут

Работу строительных объектов необходимо разрешить, решение об их остановке является ошибочным, а длительная изоляция рабочих в общежитиях чревата социальными проблемами, заявил в интервью РБК президент «Крокус Групп» Араз Агаларов.

«Я не понимаю, зачем мы приняли эти решения и загнали мигрантов в общежития. Это изоляционный карцер. Эти общежития 200-500 чел, там в каждой комнате 4-16 чел. И мы говорим — не надо работать, сидите в комнате. Четырнадцать мужиков сидят в комнате. Там [на стройке] у них был шанс не заразиться, здесь, если появится зараженный — шансов нет. Заразятся все, мы получим полное общежитие больных, которых надо будет везти в больницу», — заявил Агаларов.

По его словам, на стройку посторонние люди не попадают. «Если у него на стройке — а это физически здоровые люди — нет ни одного заболевшего, со стороны люди не попадают, это локальная история: работают и живут тут», — уточнил бизнесмен.

В общежитии мигранты не будут соблюдать изоляцию, считает он. «Ну они же не будут сидеть естественно», — продолжил Агаларов, — Шесть тысяч мужиков в бараках — это же тюрьма! Знаете, что такое охранять? Это почти столько же надо иметь персонала, охраны. А здесь они добровольно якобы там должны сидеть».

«Считаю что это не продуманный шаг», — заключил бизнесмен.

Материал дополняется...

Автор: Илья Доронов, Владислав Гордеев
Теги: Араз Агаларов, стройка, Группа Компаний Крокус
Материалы по теме
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Технологии и медиа
Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков
Общество
Таксисты Москвы попросили освободить их от проверки пропусков у клиентов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter