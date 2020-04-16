Агаларов заявил об опасности «тюрем» для мигрантов и остановки строек

Решение об остановке строек является непродуманным, заявил Араз Агаларов. Общежития мигрантов превратятся в очаг инфекции даже если заразится один, потому что живут по 14 человек в комнате и сидеть в изоляции не будут

Работу строительных объектов необходимо разрешить, решение об их остановке является ошибочным, а длительная изоляция рабочих в общежитиях чревата социальными проблемами, заявил в интервью РБК президент «Крокус Групп» Араз Агаларов.

«Я не понимаю, зачем мы приняли эти решения и загнали мигрантов в общежития. Это изоляционный карцер. Эти общежития 200-500 чел, там в каждой комнате 4-16 чел. И мы говорим — не надо работать, сидите в комнате. Четырнадцать мужиков сидят в комнате. Там [на стройке] у них был шанс не заразиться, здесь, если появится зараженный — шансов нет. Заразятся все, мы получим полное общежитие больных, которых надо будет везти в больницу», — заявил Агаларов.

По его словам, на стройку посторонние люди не попадают. «Если у него на стройке — а это физически здоровые люди — нет ни одного заболевшего, со стороны люди не попадают, это локальная история: работают и живут тут», — уточнил бизнесмен.

В общежитии мигранты не будут соблюдать изоляцию, считает он. «Ну они же не будут сидеть естественно», — продолжил Агаларов, — Шесть тысяч мужиков в бараках — это же тюрьма! Знаете, что такое охранять? Это почти столько же надо иметь персонала, охраны. А здесь они добровольно якобы там должны сидеть».