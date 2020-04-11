Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел Общество, 22:49 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 апреля Общество, 22:31 Эксперты предупредили о фальшивых уведомлениях по штрафам за карантин Общество, 22:00 Дача, магазин, работа: как использовать спецпропуска в Москве Недвижимость, 21:59 В Росавиации уточнили график вывозных рейсов из Сеула, Токио и Гонконга Общество, 21:58 Хоккеист НХЛ потребовал улучшения качества жизни в России Спорт, 21:44 Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества Бизнес, 21:35 Вильфанд заявил о температуре выше нормы в начале следующей недели Общество, 21:15 СМИ узнали о планах «Ювентуса» продлить контракт с Буффоном Спорт, 21:13 Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция Общество, 20:57 Подмосковье вслед за Москвой ввело пропуска для передвижения Общество, 20:45 Экс-капитан «Зенита» предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии Спорт, 20:29 Подавший сигнал тревоги пассажирский лайнер из Москвы приземлился в Перми Общество, 20:29 СМИ узнали об отказе Кирилла Капризова продлевать контракт с ЦСКА Спорт, 20:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел

Нелегальный хостел-общежитие в Ленинградской области был закрыт на карантин, а у 14 его постояльцев взяли анализ на коронавирус, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.

«Рейд Роспотребнадзора, Следственного комитета и ГУМВД выявил общежитие, где проживали 154 человека, 14 из которых с симптомами ОРВИ проживали изолированно. Роспотребнадзором у заболевших взяты анализы на коронавирус, объект проживания закрыт на карантин», — говорится в сообщении.

По данным интернет-издания News 47, он располагался во Всеволожском районе области.

В администрации Заневского поселения изданию подтвердили, что в данном хостеле проживают преимущественно мигранты. На собственника возложено обязательство по охране, организации питания проживающих и обеспечению предметами первой необходимости. Правоохранительным органам предстоит выяснить, где трудоустроены постояльцы хостела.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в России заразились коронавирусом 1667 человек в 49 регионах страны. В Санкт-Петербурге за сутки заболели коронавирусом 80 человек.

Теги: Ленинградская область, хостел, коронавирус, карантин, мигранты
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter