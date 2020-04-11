В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел

Нелегальный хостел-общежитие в Ленинградской области был закрыт на карантин, а у 14 его постояльцев взяли анализ на коронавирус, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.

«Рейд Роспотребнадзора, Следственного комитета и ГУМВД выявил общежитие, где проживали 154 человека, 14 из которых с симптомами ОРВИ проживали изолированно. Роспотребнадзором у заболевших взяты анализы на коронавирус, объект проживания закрыт на карантин», — говорится в сообщении.

По данным интернет-издания News 47, он располагался во Всеволожском районе области.

В администрации Заневского поселения изданию подтвердили, что в данном хостеле проживают преимущественно мигранты. На собственника возложено обязательство по охране, организации питания проживающих и обеспечению предметами первой необходимости. Правоохранительным органам предстоит выяснить, где трудоустроены постояльцы хостела.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в России заразились коронавирусом 1667 человек в 49 регионах страны. В Санкт-Петербурге за сутки заболели коронавирусом 80 человек.