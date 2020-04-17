Мишустин ввел максимальные выплаты безработным на три месяца

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянам, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, в апреле—июне будут выплачивать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Временно безработные граждане, у которых есть несовершеннолетние дети, ежемесячно будут получать дополнительно по 3 тыс. руб. на каждого ребенка.

На социальные выплаты в трехлетнем бюджете заложено 54,3 млрд руб. Чтобы выплатить указанные пособия безработным, государству потребуется еще 33,36 млрд руб., сказано в пояснительной записке.

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