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В Турции составили список товаров, запрещенных к экспорту в Россию

Reuters: власти Турции распространили список товаров, запрещенных к экспорту в Россию
Турция прекратила транзит попавших под санкции Запада товаров с 1 марта и распространила среди своих компаний список «запрещенки». Ранее Запад оказывал давление на Анкару, чтобы принудить ее соблюдать ограничительные меры
Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Власти Турции распространили среди компаний список товаров, экспорт которых в Россию запрещен, сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу.

Запрет начал действовать 1 марта, уточнил Текделиоглу. То, что Анкара запретила транзит подсанкционных товаров в Россию, подтвердили агентству еще два неназванных источника.

Кроме того, представитель ЕС заявил агентству, что Турция дала Европейской комиссии устные гарантии, что с начала марта в Россию не будут отправляться товары, попавшие под европейские, американские или британские санкции, или те, в отношении которых действуют меры экспортного контроля.

Об остановке Турцией транзита товаров, попавших под санкции, 9 марта сообщило радио «Коммерсантъ FM» со ссылкой на участников рынка. Посольство России в Турции на следующий день сообщило РБК, что вместе с торговым представительством выясняют «обстоятельства и подоплеку» этой ситуации.

В 2022 году товарооборот между странами вырос в полтора раза по сравнению с годом ранее — до $9,3 млрд (было $5,8 млрд). На этом фоне Запад искал способы оказать давление на Турцию, чтобы она соблюдала санкции против России, пишет агентство.

В феврале Reuters сообщал, что США предупредили власти Турции и ОАЭ о том, что поддержание ими экономических и финансовых связей с Россией мешает усилиям по давлению на Москву.

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Запад также пытается контролировать соблюдение ограничений против России в авиаотрасли. В конце января The Wall Street Journal писала, что Вашингтон пытается оказать влияние на Анкару для прекращения полетов самолетов американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям, в Турцию и из нее.

В начале февраля крупнейший в республике провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах Havaş предупредил о рисках с обслуживанием более 170 импортных самолетов российских компаний из списка Минторга США, которым в рамках экспортного контроля запрещено обслуживание за рубежом.

В марте, как сообщал источник РБК, одна из заправочных компаний Турции направила по электронной почте сообщение с отказом заправлять российские самолеты из списка американского Минторга. Минтранс заявил, что проводит консультации с коллегами из Турции по топливному обеспечению судов, проблем с наземным обслуживанием нет.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
санкции Турция запрет экспорта
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