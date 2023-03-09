«Коммерсантъ» узнал об остановке транзита Турцией санкционки в Россию
В Турции начали блокировать оформление транзита санкционных товаров, поставляемых в Россию в рамках параллельного импорта, сообщил «Коммерсант FM» со ссылкой на участников рынка.
В частности, об этом рассказал гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло. «Вчера же вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно все блокирует», — сообщил он.
В то же время коммерческий директор Transasia Logistics Валерия Савенкова, сообщила, что компания не ждет официальных приказов и постановлений на этот счет, поскольку таким образом Турция дала бы понять, что участвовала в поставках санкционных товаров в Россию.
«Поэтому информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике. На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает», — сообщила Савенкова.
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