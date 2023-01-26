Политика ,
0
WSJ узнала о давлении США на Турцию для запрета полетов Boeing из России
WSJ: США хотят запретить Турции принимать принадлежащие компаниям из России Boeing
Вашингтон пытается повлиять на Анкару, чтобы прекратить полеты самолетов американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям, в Турцию и из нее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По их данным, в прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили о последствиях, если турецкие структуры будут предоставлять услуги российским (а также белорусским) перевозчикам: например, по заправке самолетов и предоставлению запасных частей. Среди возможных санкций названы штрафы, потеря экспортных привилегий, тюремное заключение и т. д.
Материал дополняется