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WSJ узнала о давлении США на Турцию для запрета полетов Boeing из России

WSJ: США хотят запретить Турции принимать принадлежащие компаниям из России Boeing
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вашингтон пытается повлиять на Анкару, чтобы прекратить полеты самолетов американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям, в Турцию и из нее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их данным, в прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили о последствиях, если турецкие структуры будут предоставлять услуги российским (а также белорусским) перевозчикам: например, по заправке самолетов и предоставлению запасных частей. Среди возможных санкций названы штрафы, потеря экспортных привилегий, тюремное заключение и т. д.

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