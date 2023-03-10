Посольство заявило о проработке остановки транзита санкционки с Турцией

Посольство России заявило о контактах с Турцией по решению остановить транзит санкционки

Анкара с начала марта стала блокировать параллельный импорт в Россию санкционных товаров. Посольство выясняет причины с турецкими властями

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Посольство и торгпредство России выясняют причины остановки транзита подсанкционных товаров в страну через Турцию, сообщили РБК в дипмиссии.

«В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Находимся в контакте с турецкими властями. Надеемся на разрешение ситуации в ближайшие сроки», — сказали в посольстве.

РБК направил запрос в Министерство торговли Турции (осуществляет политику в области таможни и торговли).

О том, что Турция начала блокировать транзит санкционных грузов по параллельному импорту в Россию, накануне сообщил «Коммерсантъ FM». Опрошенные РБК эксперты отмечали, что первые отказы в оформлении транзитных грузов, где страной назначения была указана Россия, начались с 6 марта.

Руководитель сектора закупок западного направления STALOGISTIC Алеся Литвиненко сообщила, что решение Турции связано с тем, что она входит в Таможенный союз с Евросоюзом. Оформление грузов европейского и американского происхождения де-факто происходит в европейской таможенной системе, в которой действует запрет на экспорт в Россию санкционных грузов, при этом де-юре Анкара не вводила санкций против Москвы. Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко указал, что грузы турецкого происхождения и не подпадающие под санкции оформляют без препятствий.

По мнению экспертов, альтернативой Турции для транзита санкционных товаров в Россию могут стать Иран и ОАЭ.

Механизм параллельного импорта заработал после ухода ряда компаний из России. Он подразумевает поставки товаров в страну без разрешения правообладателя. По данным Федеральной таможенной службы, к декабрю объем параллельного импорта превысил $20 млрд.

Bloomberg в начале февраля передавал, что США призвали Турцию «ограничить поток товаров» в Россию. По словам источников агентства, по данным Вашингтона, в период с марта по октябрь 2022 года турецкие экспортеры отправили в Россию товаров на сумму около $800 млн, часть из которых может быть использована оборонной промышленностью. Вашингтон ранее предупреждал Анкару о риске вторичных санкций за нарушение режима ограничительных мер в отношении России.