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Bloomberg узнал о давлении США на Турцию и ОАЭ из-за торговли с Россией
Bloomberg сообщил о давлении США на Турцию и ОАЭ из-за финансовых связей с Россией
Здание Минфина США
Вашингтон предупредил власти США и ОАЭ о том, что поддержание ими экономических и финансовых связей с Россией мешает усилиям по давлению на Москву, пишет Bloomberg cо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, 2-3 февраля заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встретился с турецкими чиновниками. С ними он обсудил опасения США из-за роста экспорта из этой страны, в том числе американских товаров.
Ранее на этой неделе в Нельсон также встретился с чиновниками из ОАЭ по этому же вопросу.
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