Эксперты назвали альтернативные Турции маршруты транзита санкционки

По словам экспертов, первые отказы в оформлении транзитных грузов нетурецкого происхождения, где страной назначения была указана Россия, зафиксировали в начале марта

Фото: Diego Cupolo / Global Look Press

Бизнес ищет альтернативные маршруты после решения Турции остановить транзит в Россию в рамках параллельного импорта грузов с товарами, попавшими под санкции, сообщила РБК руководитель сектора закупок западного направления STALOGISTIC Алеся Литвиненко. По ее словам, возможной альтернативой может стать ОАЭ.

С тем, что в качестве альтернативы можно рассмотреть маршруты с использованием транзита в ОАЭ и далее через Иран, согласен руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко. Другой вариант — с заездом в некоторые страны СНГ, «что соответственно повлияет и на цены, и на сроки», сказал он.

По словам Литвиненко, решение Турции связано со вступлением Анкары в Таможенный союз с ЕС. В связи с этим оформление грузов де-факто происходит в европейской таможенной системе, в которой действует запрет на экспорт в Россию санкционных грузов, отметила она. Это касается грузов как европейского, так и американского происхождения.

Таможенный союз между Европейским союзом и Турцией был создан в 1995 году, он предусматривает отказ от использования во взаимной торговле пошлин и нетарифных ограничительных мер. Он не охватывает сельскохозяйственные продукты и изделия из углерода и стали. Согласно соглашению Турция должна привести свои правила в соответствие с правилами ЕС относительно внешней торговли.

Эксперт отметила, что де-юре Турция не вводила санкции против России. «И официальных уведомлений от правительства Турции, полагаем, ожидать не стоит, так как это станет подтверждением того, что Турция способствовала транзиту санкционных товаров в Россию», — считает она.

Головко заявил, что сейчас Турцией блокируются грузы, следующие транзитом в Россию, с санкционными кодами ТН ВЭД. Пока турецкие власти никак не комментировали ситуацию. Грузы турецкого происхождения и не подпадающие под санкции беспрепятственно проходят таможенное оформление, указал он.

Как отметил в разговоре с РБК генеральный директор Novelco Григорий Григорьев, первые отказы в оформлении транзитных грузов, где страной назначения была указана Россия, начались с 6 марта текущего года. С 2012-го Турция включена как участник в европейскую систему электронного документооборота при организации транзита NCTS (New Computerised Transit System). В десятом пакете санкций ЕС ввел ограничение на транзит грузов двойного назначения по территории России. «Инструментом для их регулирования может быть также система NCTS, обновление которой содержит эти изменения. При этом локально страны — участники системы могут вносить в нее изменения, исходя из своих предпочтений. Таким образом, на сегодня мы наблюдаем последствия обновления этой системы. Тем не менее уже сейчас есть легальные инструменты, которые позволяют обходить технические ограничения системы при оформлении транзита на РФ», — сообщил Григорьев.

Вместе с тем, отметил гендиректор Novelco, 8 марта возникла аналогичная ситуация с теми грузами, которые прилетают из России в Турцию и далее направляются в третьи страны, но вскоре система начала принимать такие «транзитки». «Турецкие источники подтверждают, что распространяемый список кодов ТН ВЭД, которые якобы запрещены к поставке через Турцию, не имеет официального подтверждения. Кто, когда и в какой связи его составлял, пока неизвестно», — добавил он.

Коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский сказал, что решение Анкары не стало неожиданностью. «Не исключено, что следующим шагом властей Турции будет полный законодательный запрет реэкспорта находящихся под ограничением товаров не турецкого происхождения через Турцию в Россию», — предположил он.

«Судя по всему, их дальнейшие поставки будут происходить сначала через таможенную очистку в Турции с оплатой всех таможенных сборов в местный бюджет, а затем, при продаже груза в РФ, будет производиться экспортное оформление — тоже с оплатой в бюджет», — допускает Латинский. В этом случае, предупредил он, транзитные сроки доставки товаров и цены на них в России значительно вырастут.

Собеседники «Ъ FM» на логистическом рынке связывали остановку транзита санкционных грузов с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена в феврале. Ранее Вашингтон предупреждал Анкару, что может ввести против турецких компаний вторичные санкции за нарушение режима ограничительных мер в отношении России.

Поставки из Турции в Россию росли с начала лета и по итогам августа составили $949 млн, что более чем в два раза больше предыдущего года и на треть — предыдущего месяца. Такой же рост экспорт показал и в сентябре 2022 года ($1,15 млрд после $504 млн годом ранее). В декабре глава МИДа Сергей Лавров говорил, что товарооборот России и Турции с января по сентябрь 2022 года увеличился в два раза и достиг $45 млрд.

Правительство России разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства и отменило ответственность за так называемый параллельный импорт в конце марта 2022 года. К концу декабря в рамках этого механизма в страну ввезли 2,4 млн т товаров на сумму свыше $20 млрд.