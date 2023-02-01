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Турция заявила о рисках обслуживания лайнеров «Аэрофлота» и Абрамовича

Havaş предупредила о рисках обслуживания российских самолетов в аэропортах Турции
Компания Havaş, обслуживающая самолеты в аэропортах Турции, предупредила, что может прекратить принимать более 170 Boeing российских авиакомпаний из-за санкций США
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Крупнейший в Турции провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах Havaş предупредил о рисках с обслуживанием импортных самолетов, находящихся в парках у авиакомпаний из России, Белоруссии, Ирана и бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом говорится в письме главы Havaş Мете Эрны, отправленном контрагентам 31 января. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили три источника в российских авиакомпаниях и один собеседник, близкий к авивластям.

Havaş принадлежит ведущему оператору турецких аэропортов — компании TAV Airports (работает в 90 аэропортах в 29 странах) — и обслуживает самолеты в аэропортах Стамбула, Анкары, Антальи и др.

В списке самолетов, прикрепленном к письму Эрны, говорится, что в обслуживании может быть отказано преимущественно самолетам американского производства Boeing, а также нескольким лайнерам европейской Airbus. Всего в списке более 170 самолетов российских авиакомпаний, семь белорусских и четыре иранских. Крупнейший эксплуатант этих самолетов — «Аэрофлот», в перечне также есть лайнеры грузовой авиакомпании AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, «Победы», «России», S7, Utair, «Уральских авиалиний», Red Wings, Nordwind и «Ямал», а также белорусской «Белавиа» и иранских Iran Air и Mahan Airlines. В письме Havaş также упоминаются бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650, по версии компании, принадлежащие Роману Абрамовичу. У Абрамовича нет самолетов в Турции, сказал РБК его представитель, не ответив на дополнительные вопросы.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, Росавиации, TAV Airports, Havaş и перечисленных перевозчиков.

Почему Havaş предупредил о рисках

В списке Havaş перечислены самолеты, которые попали под ограничения Минторга США, введенные еще весной 2022 года в ответ на начало военной спецоперации России на Украине. Сейчас провайдер изучает юридические аспекты ситуации и просит авиакомпании предоставить списки самолетов, в производстве которых использовано не более 25% американских деталей и технологий, следует из письма.

«Предоставление услуг по обслуживанию самолетов, направляющихся в Россию и Белоруссию и собранных более чем на 25% с применением технологий американского происхождения, является нарушением норм экспортного регулирования (Export Administration Regulations, EAR) США, если такой самолет эксплуатируется авиакомпанией, против которой выпущен [в США] приказ о временном отказе в обслуживании (Temporary Denial Orders, TDO)», — пишет Эрна.

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Он поясняет, что компания получила «информацию о предупредительных письмах, направленных представителям турецкой авиационной промышленности Министерством торговли США, в которых говорится о принятии по ряду авиакомпаний решений о временном отказе в обслуживании в связи с «продолжающимися нарушениями EAR».

Havaş начала комплексную проверку, чтобы оценить риски для ее бизнеса и заинтересованных сторон. «В результате этого мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы. В связи с указанными причинами мы просим сообщить перечень самолетов, эксплуатируемых авиакомпанией, которые созданы с применением менее чем 25% технологий американского происхождения. <…> Это единственные самолеты, которые нам будет разрешено обслуживать при условии, что при этом не используются технологии американского происхождения», — отмечается в письме.

Газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала 26 января, что Вашингтон пытается надавить на Анкару с тем, чтобы прекратить полеты в Турцию и из нее самолетов американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям. По данным издания, в декабре 2022 года высокопоставленные американские чиновники предупредили о последствиях, если турецкие структуры будут предоставлять услуги российским и белорусским перевозчикам: например, по заправке самолетов и замене запасных частей. Среди возможных санкций названы штрафы, потеря экспортных привилегий, тюремное заключение и прочие меры. WSJ указывает, что данную информацию турецкой стороне передала посетившая Анкару помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер.

По данным авиационно-аналитической компании Cirium, с 1 октября 2022 года авиакомпании из России выполнили более 2,1 тыс. рейсов в Турцию на американских Boeing. Среди российских авиаперевозчиков рейсы туда совершают «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа», Red Wings и др. Из России также летают турецкие Pegasus и Turkish Airlines.

Прекратить международное сотрудничество из-за решения ряда государств, которые ввели санкции против российского воздушного транспорта, невозможно, так как авиация — «это глобальная система экономических взаимоотношений», заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК, которое было опубликовано 1 февраля. По его словам, взаимодействие с авиавластями дружественных государств, с международными организациями, работающими в области гражданской авиации, продолжается. Ближайшими партнерами глава ведомства считает страны, не прекратившие прямые полеты в России, то есть к ним относится и Турция.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Петр Канаев Петр Канаев, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
При участии
Тимофей Дзядко
Турция Роман Абрамович Перевозки пассажиров международные перевозки Аэрофлот самолет авиация S7
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