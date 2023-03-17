Минтранс заявил о консультациях по заправке российских самолетов в Турции

Москва консультируется с Анкарой по вопросам «топливного обеспечения» самолетов, однако проблем с их наземным обслуживанием нет, сообщил Минтранс. О том, что Анкара перестала обслуживать самолеты из России, писали в местных СМИ

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Минтранс России «проводит консультации» с турецкой стороной «по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов», сообщили РБК в ведомстве.

«Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет», — заверил при этом представитель ведомства, подчеркнув, что рейсы российских авиакомпаний в республику выполняются в штатном режиме.

Он не уточнил, что именно является предметом консультаций по «топливному обеспечению».

Накануне турецкие СМИ сообщили, что Анкара по требованию США перестала обслуживать и заправлять некоторые самолеты из России и Белоруссии. В частности, об этом писал портал AirportHaber, специализирующийся на новостях гражданской авиации.

По его данным, Министерство таможни и торговли Турции запретило поставлять топливо и проводить обслуживание российских и белорусских самолетов, произведенных с применением американского сырья.

Издание TurizmGuncel писало, что 14 марта Минфин США направил властям Турции письмо с просьбой не обслуживать самолеты Airbus и Boeing, которые будут прилетать из России с 16 марта. В заметке говорилось, что Турция удовлетворила эту просьбу. При этом «Аэрофлот» и S7 сообщили РБК, что рейсы осуществляются штатно.

По словам источника РБК в одной из российских авиакомпаний, одна из заправочных компаний Турции направила по электронной почте сообщение, что не будет больше заправлять российские самолеты из списка Минторга США. Однако российские перевозчики вышли из этой ситуации, добавил собеседник РБК, не приведя подробностей.

В начале февраля крупнейший провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах в Турции, компания Havaş, отправила своим контрагентам письмо. В нем говорилось, что в обслуживании может быть отказано самолетам, которые попали под ограничения в ответ на начало военной спецоперации России на Украине. Всего в списке были более 170 самолетов российских авиакомпаний, семь белорусских и четыре иранских.

После начала операции на Украине Турция отказалась поддержать санкции против России, однако сообщала, что не позволит их обходить.

На фоне давления со стороны Вашингтона турецкое правительство с 1 марта распорядилось прекратить через страну транзит товаров, на которые наложены санкции США и ЕС, сообщал Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. В Еврокомиссии также заявили, что Брюссель следит за тем, чтобы страны в обход введенных санкций не экспортировали в Россию европейские товары, это касается и Турции.

Дипломатическое и торговое представительства России в Турции выясняют подоплеку «обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний», сообщали РБК в посольстве России в Турции. В дипмиссии также выразили надежду на решение проблемы в ближайшее время.