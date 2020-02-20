Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Правительство ищет возможности снизить ставку страховых взносов, но важно сделать это без ущерба для бюджетного баланса, подчеркнул министр

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Страховые взносы, которые платят работодатели за каждого сотрудника, в России чрезмерно высоки, но вопрос их снижения следует тщательно проработать, чтобы компенсировать ущерб внебюджетным фондам и не нарушить баланс федерального бюджета. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

«Сегодня действительно нагрузка на труд запредельная. Я это прекрасно понимаю», — сказал он.

Сейчас работодатель должен платить за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от размера заработной платы: 22% идет на пенсионные взносы в ПФР, 5,1% — на обязательное медицинское страхование в ФОМС, 2,9% — на социальное страхование в ФСС. Если зарплата сотрудника составляет выше 1,29 млн руб. в год (107 тыс. руб. в месяц), то ставка пенсионных взносов снижается до 10%. Взносы на социальное страхование обнулятся при зарплате свыше 990 тыс. руб. в год (75 тыс. руб. в месяц).

По словам Силуанова, сегодня налог на труд в России выше, чем налоги на капитал. К тому же к 30%, которые платит работодатель, добавляется 13% налога на доход физических лиц, который удерживается с зарплаты сотрудника. «Поэтому и происходят эти схемы уклонения от оплаты труда в белую», — отметил он.

Во многих странах значительную часть страховых отчислений берут на себя работники, указал министр. В России, однако, вариант переноса уплаты страховых взносов с работодателя на работника не обсуждается, заявил Силуанов.