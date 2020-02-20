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Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Правительство ищет возможности снизить ставку страховых взносов, но важно сделать это без ущерба для бюджетного баланса, подчеркнул министр
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Страховые взносы, которые платят работодатели за каждого сотрудника, в России чрезмерно высоки, но вопрос их снижения следует тщательно проработать, чтобы компенсировать ущерб внебюджетным фондам и не нарушить баланс федерального бюджета. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

«Сегодня действительно нагрузка на труд запредельная. Я это прекрасно понимаю», — сказал он.

Сейчас работодатель должен платить за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от размера заработной платы: 22% идет на пенсионные взносы в ПФР, 5,1% — на обязательное медицинское страхование в ФОМС, 2,9% — на социальное страхование в ФСС. Если зарплата сотрудника составляет выше 1,29 млн руб. в год (107 тыс. руб. в месяц), то ставка пенсионных взносов снижается до 10%. Взносы на социальное страхование обнулятся при зарплате свыше 990 тыс. руб. в год (75 тыс. руб. в месяц).

По словам Силуанова, сегодня налог на труд в России выше, чем налоги на капитал. К тому же к 30%, которые платит работодатель, добавляется 13% налога на доход физических лиц, который удерживается с зарплаты сотрудника. «Поэтому и происходят эти схемы уклонения от оплаты труда в белую», — отметил он.

Во многих странах значительную часть страховых отчислений берут на себя работники, указал министр. В России, однако, вариант переноса уплаты страховых взносов с работодателя на работника не обсуждается, заявил Силуанов.

Он подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но главное — найти источники компенсации внебюджетным фондам. «Если мы сейчас снизим, у Пенсионного фонда дыра в бюджете образуется. Чем ее закрывать — [федеральным] бюджетом?» — сказал глава Минфина.

Он уточнил, что на 1% ставки страховых взносов приходится примерно чуть более 200 млрд руб. Если снизить ставки страховых взносов до 20%, в фонды не поступит порядка 2 трлн руб. «Где такие деньги взять? Разбалансировать федеральный бюджет мы не можем», — подчеркнул Силуанов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эта нагрузка снижалась, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы не разбалансировать подходы к налогообложению», — резюмировал министр, уточнив, что вопрос пока рассматривается теоретически, «нет никаких законопроектов, на завтра заготовок».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на трех неназванных федеральных чиновников сообщили, что правительство обсуждает возможность сокращения страховых взносов, которые компании платят за каждого работника. По данным издания, рассматривается несколько вариантов снижения страховых взносов — с 30 до 23–25%. Одновременно может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат.

Снижение социальных взносов обсуждалось в 2017–2018 годах. Тогда предлагался маневр, при котором страховые взносы снижались до 22% при одновременном повышении НДС с 18 до 22%. Однако в итоге было принято решение только о повышении НДС до 20%.

Поступления страховых взносов в 2019 году опередили рост зарплат, превысив 7 трлн руб. (рост на 9,7%, или 622 млрд руб.), сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Антон Силуанов, страховые взносы
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