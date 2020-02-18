Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

Денежные средства на 350 млрд руб., которые будут перечислены Центробанком в бюджет в 2020 году, могут быть потрачены на финансирование инициатив из январского послания Путина. В 2020 году на эти цели нужно 353 млрд руб., следует из материалов Минфина, которые есть у РБК. Еще одно возможное направление трат — реструктуризация банковских кредитов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники: они оценивали траты в 2021–2023 годах на уровне около 350 млрд руб. В январе 2020 года глава ВТБ Андрей Костин рассказал о закрытом указе президента Владимира Путина о реструктуризации безвозвратных долгов ОПК и заявил, что «проблема в целом решена» при «активном участии бюджета».

Долговые требования к Сбербанку и ВЭБу

Из текста законопроекта следует, что в казну будут переданы права требования на 150 млрд руб. по субординированному займу, изначально привлеченному Сбербанком у ЦБ в 2008 году. Тогда в разгар мирового финансового кризиса Сбербанк получил напрямую от ЦБ 500 млрд руб. в рамках антикризисной поддержки (другие банки получали кредиты через ВЭБ). В 2010 году банк досрочно погасил часть этого кредита на 200 млрд руб., но в 2014 году повторно занял у ЦБ 200 млрд руб. В результате на 30 сентября 2019 года обязательства Сбербанка перед Банком России по субординированным займам составляли 523,8 млрд руб., следует из его отчетности (.pdf).

Срок этих кредитов составляет 50 лет с даты получения средств, а процентная ставка — 6,5%. Получается, что Минфин, приобретя права требования на 150 млрд руб., получает гарантированный доход в размере почти 10 млрд руб. (правда, условия займа предполагают возможность пересмотра ставки начиная с 2020 года). Оставшиеся обязательства Сбербанка (свыше чем на 350 млрд руб.) остаются у ЦБ.

Сложнее обстоит ситуация с переходом прав требования по долгу ВЭБ.РФ. В законопроекте правительства эти права описаны обтекаемо: права требования по договорам «о размещении денежных средств на депозит (депозиты), заключенному (заключенным) до дня вступления в силу настоящего федерального закона». Исходя из этой формулировки возможно, что Банк России еще не разместил (или разместил, но не полностью на 350 млрд руб.) свои средства на депозите в ВЭБе. Пресс-служба Минфина отказалась раскрывать детали депозита. Последняя отчетность ВЭБ.РФ по МСФО (.pdf) показывает, что кредиты и депозиты ЦБ в ВЭБе составляли 219 млрд руб. на конец третьего квартала 2019 года, то есть меньше чем 350 млрд.

Исторически у ВЭБа был кредит от ЦБ на 212 млрд руб., который использовался для санации Связь-банка и «Глобэкса». В третьем квартале 2019 года ВЭБ передал консолидированный Связь-банк государству и погасил долг перед ЦБ за счет специального выпуска ОФЗ с низкой ставкой, напоминает аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин. Однако на конец сентября 2019 года у ВЭБа сохранялась задолженность перед ЦБ около 219 млрд руб., а в отчете о движении денежных средств банк в третьем квартале отразил приток долгосрочных депозитов ЦБ и государства на сопоставимую сумму, хотя передача Связь-банка была безденежной, указывает Лопатин. Получается, что ЦБ и правительство снова одолжили ВЭБу 219 млрд руб. на неопределенные цели, уже без увязки с санацией банков. В ВЭБе отказались от комментариев.

В целом в сделке по продаже Сбербанка появился неденежный элемент (0,5 трлн из 1,75 трлн руб.), поскольку ЦБ хочет максимально ограничить сумму, которую передает правительству в денежной форме, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Денежные поступления от ЦБ в рамках сделки по Сбербанку Минфин направит на бюджетные расходы, увеличив рублевую ликвидность в системе, подтверждало ведомство. «Чем больше передача доходов в денежной форме, тем больше потенциальное влияние на денежную массу и тем больше действий ЦБ потребуется, чтобы нейтрализовать их влияние на инфляцию и валютный курс», — говорит Волков.

Сделка, состоящая из исключений

По общему правилу Банк России должен был бы засчитать в свои доходы за 2020 год поступления от продажи контрольного пакета в Сбербанке (на первом этапе около 1,2 трлн руб.), определить общую годовую прибыль и в 2021 году перечислить правительству в бюджет 75% чистой прибыли по закону о ЦБ. С учетом поступлений от продажи доли ЦБ, скорее всего, показал бы чистую прибыль в 2020 году, тогда как в предыдущие годы (в 2017-м и 2018-м, финансового результата за 2019 год еще нет) фиксировал убытки в размере 300–368 млрд руб. (без учета расходов по передаче дивидендов Сбербанка в бюджет).

Однако правительство решило и здесь сделать исключение (другие исключения — отсутствие необходимости согласовывать сделку с ФАС и направление оферты миноритариям Сбербанка со стороны ЦБ, а не правительства). Доходы ЦБ от продажи Сбербанка будут сразу же (в пределах того же финансового года) гарантированно, по прописанному в законе графику, возвращаться в федеральный бюджет (350 млрд руб. в 2020 году, 300 млрд руб. в 2021 году, 400 млрд руб. в 2022 году и оставшееся в 2023 году). Весь доход Банка России от продажи Сбербанка, превышающий 700 млрд руб., будет в итоге ретранслирован в бюджет. Сейчас в законе о Центральном банке предусмотрено только два канала перечисления доходов ЦБ в бюджет правительства — отчисление 75% годовой прибыли и перевод дивидендов Сбербанка.

«Понятно, что это особая операция (сделка по продаже Сбербанка. — РБК) и Минфин получит в итоге ровно то, что обговорил — все за вычетом денег, необходимых ЦБ на латание дыр по оздоровлению банков», — сказала РБК экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Цифра 700 млрд руб. (часть дохода, которую ЦБ может оставить себе) была, по-видимому, предложена произвольно. «Логика этой цифры в том, что это примерно соотношение 25/75, как в действующем порядке распределения прибыли ЦБ, остальное все перечисляется в федеральный бюджет», — сказал замминистра Колычев журналистам 13 февраля. Как сообщалось ранее, смысл этих отчислений ЦБ в бюджет заключается в том (и Минфин это подтвердил), что нефтегазовые сбережения ФНБ транзитом через ЦБ трансформируются в ненефтегазовые доходы бюджета, которые можно целиком использовать для финансирования текущих расходов (включая масштабные социальные инициативы Владимира Путина).

700 млрд руб. будет зачислено в доходы ЦБ за 2020 год (они должны позволить ему погасить накопленные ранее убытки от санаций банков через Фонд консолидации банковского сектора). Так как эти доходы, скорее всего, позволят ЦБ показать чистую прибыль в 2020 году, то по общему правилу ЦБ должен будет перечислить в бюджет 75% от нее.

Валютные расчеты и влияние на ликвидность

РБК, поговорив с экспертами и собеседниками, близкими к ЦБ, реконструировал схему валютных расчетов и потоков рублевой ликвидности в связи со сделкой по Сбербанку.

Правительство выкупит пакет в Сбербанке ориентировочно за $40 млрд (по текущему курсу). Валютные активы ФНБ будут сначала конвертированы в рубли на балансе Центробанка. «Чтобы приобрести рублевые [активы], нужно будет конвертировать эти валютные активы. Конвертация изначально будет происходить на балансе Центрального банка», — заявил на прошлой неделе Владимир Колычев. В результате этой конвертации валютные ресурсы, находящиеся в собственности ФНБ, перейдут в собственность ЦБ (хотя и то, и то является частью международных резервов РФ). В Банке России есть два «деска», которые управляют портфелем по правилам Минфина и по правилам ЦБ — у них различная структура вложений, хотя в Минфине заявляли о планах гармонизировать портфели. Валюта из ФНБ просто переместится в ту часть резервов, которыми ЦБ управляет по своему усмотрению, говорит начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Но эта часть сделки никак не влияет на ликвидность, поскольку никак не задействует рынок и банки.

Минфин технически заплатит Банку России рублями (порядка 2,5 трлн руб., предположительно, двумя траншами). Из этих 2,5 трлн руб. в бюджет отправятся 1,25 трлн, которые будут израсходованы бюджетом за несколько лет. Поэтому на этом этапе рублевая ликвидность в системе увеличится по бюджетному каналу. Но параллельно ЦБ будет продавать валюту, полученную от Минфина ($40 млрд), за три—семь лет. В результате рублевая ликвидность будет абсорбироваться, причем по итогу изъятие рублей Центробанком даже превысит пополнение ликвидности за счет бюджетных расходов. Образуются «компенсирующие эффекты», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, и ЦБ не ожидает существенного влияния ни на валютный рынок, ни на инфляцию. Когда Банк России распродаст всю валюту, полученную в рамках сделки по Сбербанку, международные резервы РФ при прочих равных сократятся ориентировочно на $40 млрд (без учета их продолжающегося увеличения благодаря бюджетному правилу).

Покупки валюты, которые ЦБ осуществляет по поручению Минфина в рамках бюджетного правила, сократятся ориентировочно на $10–11 млрд в год в результате продаж валюты, полученной в рамках сделки по Сбербанку, оценивает Софья Донец. Но хотя меньше рублей будет поступать в ликвидность через покупки валюты, больше рублей будет приходить из бюджета в виде расходов, добавляет она. «Получается, что чистый эффект на ликвидность будет около нуля, хотя он будет зависеть также от того, на сколько лет размажут сокращение покупок валюты и какие будут параметры расходов бюджета», — рассуждает Донец. Курс рубля при прочих равных, по ее оценкам, окажется чуть крепче, чем без операций по продаже валюты от сделки по Сбербанку.