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Глава ФНС заявил о перекосах из-за неправильного понимания цели налоговой

Представления о цели налоговой службы — собрать как можно больше налогов — долгое время искажали ее работу. Теперь ФНС должна ориентироваться в своей деятельности на сервисные ИT-компании, заявил глава ведомства
Даниил Егоров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Миссия Федеральной налоговой службы (ФНС) — создать людям и компаниям комфортные условия для самостоятельной уплаты налогов. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на расширенной коллегии ведомства, передал корреспондент РБК.

«Очень долго представление о том, что наша задача — собрать как можно больше налогов, деформировало нашу работу, приводило к тому, что мы искали способы как можно больше доначислить, что мешало нам оценить, как делать сервисы, чтобы люди платили сами», — отметил Егоров.

Поэтому, по словам главы ФНС, служба должна запускать новые онлайн-сервисы. «Мы способны конкурировать и сравнивать себя не с государственными органами, а с известными компаниями, которые оказывают самый высокий уровень услуг как в электронном, так и не в электронном виде», — считает он. «Люди платят налоги и имеют право на качественные сервисы и консультации. Это эталон, к которому стоит стремиться», — подчеркнул Егоров.

Так, с 1 июля планируется освободить от отчетности предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН) и онлайн-кассы.

Кроме того, в первом квартале ФНС должна разместить на сайте калькулятор, который поможет предпринимателям рассчитать наиболее выгодный налоговый режим. Это необходимо в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Кроме того, ФНС создает единый реестр населения на базе ЗАГС. Он объединит информацию от 12 ведомств, включая МВД, Пенсионный фонд, Роструд, включая сведения о дате и месте рождения, адресе, номере страхового полиса и СНИЛС, военном билете и т.д. Единый реестр поможет гражданам получать социальную поддержку без сбора справок, в один клик.

Результаты 2019 года

Руководитель ФНС подвел итоги работы налоговых органов за прошедший год.По его словам, служба обеспечила 76% доходов бюджетной системы России в 2019 году, а рост налоговых поступлений опережает темпы роста экономики. «У нас достаточно большой задел по расширению налоговой базы за счет тех, кто платит не полностью. Но это не идеальная категория. Идеальная модель — когда [поступления] налогов растут вместе с экономикой», — подчеркнул Егоров.

  • В консолидированный бюджет поступило 22,7 трлн руб. — на 6,6%, или 1,4 трлн руб., больше, чем в 2018 году. Федеральный бюджет получил 12,6 трлн руб. — на 5,7%, или 0,7 трлн руб., больше 2018-го.
  • Драйверами роста традиционно стали НДС (рост на 19%, или 683 млрд руб.) и налог на прибыль (рост на 11%, или 443 млрд руб.).
  • Поступления страховых взносов опередили рост зарплат, превысив 7 трлн руб. (рост на 9,7%, или 622 млрд руб.) Поступления по НДФЛ выросли на 8,3%.
  • Выездные проверки сократились на 34% с 2018 года, а за последние пять лет в 3,3 раза. Ими охвачен в среднем один из 1 тыс. налогоплательщиков.
  • Количество жалоб по итогам проверок снизилось практически вдвое, а споров с бизнесом — на 18,7%. После предупреждений налогоплательщики самостоятельно доплатили 130,6 млрд руб. без применения штрафов.
  • По итогам сопровождения процедур банкротства в бюджет поступило больше на 3,9%, или 131 млрд руб.
Автор: Ольга Агеева
Теги: ФНС, бюджет, доходы
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