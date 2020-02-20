Глава ФНС заявил о перекосах из-за неправильного понимания цели налоговой

Представления о цели налоговой службы — собрать как можно больше налогов — долгое время искажали ее работу. Теперь ФНС должна ориентироваться в своей деятельности на сервисные ИT-компании, заявил глава ведомства

Даниил Егоров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Миссия Федеральной налоговой службы (ФНС) — создать людям и компаниям комфортные условия для самостоятельной уплаты налогов. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на расширенной коллегии ведомства, передал корреспондент РБК.

«Очень долго представление о том, что наша задача — собрать как можно больше налогов, деформировало нашу работу, приводило к тому, что мы искали способы как можно больше доначислить, что мешало нам оценить, как делать сервисы, чтобы люди платили сами», — отметил Егоров.

Поэтому, по словам главы ФНС, служба должна запускать новые онлайн-сервисы. «Мы способны конкурировать и сравнивать себя не с государственными органами, а с известными компаниями, которые оказывают самый высокий уровень услуг как в электронном, так и не в электронном виде», — считает он. «Люди платят налоги и имеют право на качественные сервисы и консультации. Это эталон, к которому стоит стремиться», — подчеркнул Егоров.

Так, с 1 июля планируется освободить от отчетности предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН) и онлайн-кассы.

Кроме того, в первом квартале ФНС должна разместить на сайте калькулятор, который поможет предпринимателям рассчитать наиболее выгодный налоговый режим. Это необходимо в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).