Минфин создаст подразделение для контроля за льготами для нефтяников

В Минфине создается специальный блок, который будет следить за тем, как нефтяники исполняют условия соглашения по предоставлению льгот. «Не выполнил — до свидания, с льготой распрощался», — заявил в интервью РБК Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Минфине создается специальный блок, который будет отслеживать, как нефтяные компании выполняют условия соглашений о предоставлении льгот. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

«Это правда, у нефтяников, как говорят, все в шоколаде», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос читателя РБК, «зачем нефтяникам налоговые льготы, если у них и так все хорошо». «Но не все так однозначно в нашей жизни», — оговорился он. «Я, как министр финансов, всегда против выступаю налоговых льгот. Почему? Потому что налоговая льгота, когда принимается, должна давать эффект на рост соответствующей отрасли либо предприятия и так далее. Если эта льгота выдается без каких-либо условий, то мы просто увеличиваем расходы бюджета», — пояснил министр.

По его словам, новое правительство, которое в конце января возглавил Михаил Мишустин, «по-новому взглянуло на вопросы льгот». «Новое правительство сейчас ставит задачу перед Министерством финансов, чтобы еще раз посмотреть на вопрос эффекта тех льгот, которые были даны». Под эффектом льгот он подразумевает то, на что пошли предоставленные льготы — «на развитие производства, на новые инвестиции или через дивиденды ушли в офшоры».

«Если раздавать льготы без условий, то они не работают. Как мы видим, инвестиции не увеличиваются, дивидендов выплачивается все больше и больше, и больше. В результате эти льготы, бюджетные расходы, те деньги, которые мы недополучили, идут в карманы акционеров», — заметил Силуанов. Поэтому, по его словам, нефтяники, получившие льготу, должны брать на себя обязательства по вложению этих сумм в новые или действующие месторождения, которые дадут возможность увеличить объемы добычи. «Если этого не происходит, льготы забирают. Не выполнил [условия], до свидания — с льготой распрощался», — заключил он.