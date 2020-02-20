Минфин создаст подразделение для контроля за льготами для нефтяников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 13:27
В Петербурге заржали сбежавшего подозреваемого в убийстве матери Общество, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10 Крымский банк разместил облигации на «санкционной» бирже Финансы, 19:06 Российские военные показали видео обстрела Турцией позиций Сирии Политика, 19:03 В Анкаре сообщили об ударе армии Сирии по позициям Турции в Идлибе Политика, 19:02 Волатильность: как правильно и безопасно кататься на волнах рынка Quote, 18:46 Аптечные сети ответили на данные ФАС о дефиците масок в Москве Общество, 18:46 Слепцова назвала дисквалификацию «наездом» со стороны Союза биатлонистов Спорт, 18:42 Консультант Банка Финляндии назвал национальные криптовалюты бесполезными Крипто, 18:41 В Канаде заявили об отсутствии процедуры выдачи бывшего эсэсовца в Россию Общество, 18:36 СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн Общество, 18:29 Сборная Норвегии выиграла вторую эстафету на ЧМ по биатлону Спорт, 18:23 В Петербурге 200 человек эвакуировали из бассейна из-за замыкания Общество, 18:23 Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров Бизнес, 18:16
Бизнес ,  
0 

Минфин создаст подразделение для контроля за льготами для нефтяников

В Минфине создается специальный блок, который будет следить за тем, как нефтяники исполняют условия соглашения по предоставлению льгот. «Не выполнил — до свидания, с льготой распрощался», — заявил в интервью РБК Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Минфине создается специальный блок, который будет отслеживать, как нефтяные компании выполняют условия соглашений о предоставлении льгот. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

«Это правда, у нефтяников, как говорят, все в шоколаде», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос читателя РБК, «зачем нефтяникам налоговые льготы, если у них и так все хорошо». «Но не все так однозначно в нашей жизни», — оговорился он. «Я, как министр финансов, всегда против выступаю налоговых льгот. Почему? Потому что налоговая льгота, когда принимается, должна давать эффект на рост соответствующей отрасли либо предприятия и так далее. Если эта льгота выдается без каких-либо условий, то мы просто увеличиваем расходы бюджета», — пояснил министр.

По его словам, новое правительство, которое в конце января возглавил Михаил Мишустин, «по-новому взглянуло на вопросы льгот». «Новое правительство сейчас ставит задачу перед Министерством финансов, чтобы еще раз посмотреть на вопрос эффекта тех льгот, которые были даны». Под эффектом льгот он подразумевает то, на что пошли предоставленные льготы — «на развитие производства, на новые инвестиции или через дивиденды ушли в офшоры».

«Если раздавать льготы без условий, то они не работают. Как мы видим, инвестиции не увеличиваются, дивидендов выплачивается все больше и больше, и больше. В результате эти льготы, бюджетные расходы, те деньги, которые мы недополучили, идут в карманы акционеров», — заметил Силуанов. Поэтому, по его словам, нефтяники, получившие льготу, должны брать на себя обязательства по вложению этих сумм в новые или действующие месторождения, которые дадут возможность увеличить объемы добычи. «Если этого не происходит, льготы забирают. Не выполнил [условия], до свидания — с льготой распрощался», — заключил он.

Интервью Антона Силуанова РБК. Главное
Экономика

В четверг утром на заседании правительства глава Минфина сказал, что ведомство отрабатывает новый подход к льготам для бизнеса, в соответствии с которым дополнительные доходы компаний от выделенных государством льгот будут направляться на инвестиции. «Именно этой задаче будет посвящен этот год — выстраиванию отношений с налогоплательщиками, с тем чтобы те ресурсы, которые получают налогоплательщики из-за преференций, предоставленных государством, направлялись не на дивиденды, а в экономику», — заявил он.

Компании нефтегазового сектора выступают одними из крупнейших получателей государственных льгот. В октябре 2019 года директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Цибанов сообщил, что налоговые льготы для нефтегазовых компаний выросли в четыре раза начиная с 2011-го. По словам Цибанова, если налоговые льготы в нефтедобыче в 2011 году составляли порядка 375 млрд руб., то в 2019-м их объем может составить 1,6 трлн руб. А замглавы ведомства Алексей Сазанов отмечал, что к 2033-му выпадающие доходы бюджета из-за льгот нефтяникам вырастут до 2,3 трлн руб. При этом доля льготируемой добычи нефти в России составит 90%, указывал он.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Минфин, Антон Силуанов
Материалы по теме
Силуанов назвал срок возвращения к вопросу о повышении НДФЛ для богатых
Экономика
Интервью Антона Силуанова РБК. Главное
Экономика
Силуанов предложил бизнесу направлять средства от льгот в инвестиции
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter