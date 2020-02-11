СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

Сейчас юрлица платят в бюджет взносы в размере 30% от зарплаты работника, сюда входят пенсионные отчисления, медицинское и социальное страхование. Власти уже обсуждали возможность снижения этих взносов при одновременном росте НДС

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство Михаила Мишустина вновь обсуждает возможность сокращения страховых взносов, которые компании платят с каждого работника. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Сейчас работодатель должен платить за работника страховые взносы по ставке 30% от размера заработной платы: 22% — на пенсионные взносы, 5,1% на обязательное медицинское страхование, 2,9% — социальное страхование.

Если зарплата выше 1,29 млн руб. в год (107 тыс. руб. в месяц), то ставка пенсионных взносов снижается до 10%. Взносы на социальное страхование обнулятся при зарплате свыше 990 тыс. руб. в год (75 тыс. руб. в месяц).

По словам собеседников издания, рассматривается несколько вариантов снижения страховых взносов — с 30% до 23–25%. Одновременно может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат.

Возможность снижения социальных взносов, собираемых с работодателей, уже обсуждалась в 2017–2018 годах. Тогда предлагался маневр, при котором страховые взносы снижались до 22% при одновременном повышении НДС с 18% до 22%, отмечает газета. Однако в итоге от этого маневра власть отказалась и было принято решение только о повышении НДС до 20%.