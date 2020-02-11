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СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

Сейчас юрлица платят в бюджет взносы в размере 30% от зарплаты работника, сюда входят пенсионные отчисления, медицинское и социальное страхование. Власти уже обсуждали возможность снижения этих взносов при одновременном росте НДС
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство Михаила Мишустина вновь обсуждает возможность сокращения страховых взносов, которые компании платят с каждого работника. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Сейчас работодатель должен платить за работника страховые взносы по ставке 30% от размера заработной платы: 22% — на пенсионные взносы, 5,1% на обязательное медицинское страхование, 2,9% — социальное страхование.

Если зарплата выше 1,29 млн руб. в год (107 тыс. руб. в месяц), то ставка пенсионных взносов снижается до 10%. Взносы на социальное страхование обнулятся при зарплате свыше 990 тыс. руб. в год (75 тыс. руб. в месяц).

По словам собеседников издания, рассматривается несколько вариантов снижения страховых взносов — с 30% до 23–25%. Одновременно может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат.

Возможность снижения социальных взносов, собираемых с работодателей, уже обсуждалась в 2017–2018 годах. Тогда предлагался маневр, при котором страховые взносы снижались до 22% при одновременном повышении НДС с 18% до 22%, отмечает газета. Однако в итоге от этого маневра власть отказалась и было принято решение только о повышении НДС до 20%.

Аргументом за снижение размера социальных взносов является обеление рынка труда, говорит один из собеседников газеты. Возможность выплачивать за каждого работника меньше взносов сделает для работодателя более приемлемым легальное оформление сотрудника. Кроме того, из-за ужесточения сбора налогов растет нагрузка на бизнес, что также подталкивает к снижению взносов. По оценкам экспертов, приведенных «Ведомостями», потери бюджета из-за теневого рынка труда составляют 3% ВВП.

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Минусом такого решения являются потери фондов: по оценкам Экономической экспертной группы (независимый аналитический центр), снижение страховых взносов обойдется бюджету в 1,2–1,75 трлн руб. в зависимости от ставки. Сейчас на страховые взносы приходится 6–7% доходов расширенного бюджета. Один из собеседников «Ведомостей» сообщил, что одним из вариантов может быть сокращение налоговых льгот для нефтяников: в 2019 году бюджет из-за льгот нефтедобывающим компаниям недополучил 1,6 трлн руб.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: правительство, страховые взносы, бизнес
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