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Минфин предложил изменить структуру налогов на труд
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Минфин предложил изменить структуру налогов на труд
Экономика, 11:51
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Минфин предложил изменить структуру налогов на труд
Высокие налоги на труд делают российскую налоговую систему неконкурентоспособной, считают в Минфине. В ведомстве считают, что структуру налогов на труд необходимо менять
Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что бизнес несет большую нагрузку в виде налогов на труд, и это является одной из проблем налоговой системы в России. Об этом он заявил в ходе панельной сессии «Налоговая система России: образ будущего» на Гайдаровском форуме в Москве, передает корреспондент РБК.

«30% одних страховых взносов! Я уж не говорю про НДС, про подоходный налог. В других странах нет такой нагрузки. И здесь мы проигрываем конкуренцию, конкурентоспособность нашей налоговой системы по сравнению с другими странами», — заявил Силуанов.

При открытии нового производства и выплате зарплат значительная часть ресурсов сразу направляется на налогообложение труда, пояснил он. В связи с этим Минфин считает необходимым оптимизировать налоговую систему в части налогообложения труда. «Считаю, что здесь у нас есть необходимость поработать, посмотреть и оптимизировать налоговую систему, сделать ее конкурентной в этой части, перераспределив структуру налогообложения, снизив нагрузку на труд», — заявил министр.

Силуанов подчеркнул, что Минфин предлагает изменить структуру налоговой системы, но при этом не увеличивать налоговую нагрузку. Кроме того, перенастройка налогообложения будет проводиться таким образом, «чтобы она отвечала основной задаче сегодняшнего дня — увеличению темпов экономического роста». Он также отметил, что структура налоговой системы должна быть простой, понятной и вести к обелению экономики.

Минэкономразвития и Минфин в 2017 году предлагали провести так называемый налоговый маневр, который снизит нагрузку на фонд оплаты труда. Он предусматривает рост НДС до 22% (сейчас 18%) при одновременном сокращении страховых взносов до 22% (сейчас 30%). Согласно расчетам Минфина, такое перераспределение будет нейтрально для бюджета.

Доля работников в России, вовлеченных в некриминальный (не связанный с незаконной деятельностью) теневой рынок труда (включая самозанятых, то есть неофициальных индивидуальных предпринимателей), в 2017 году составила 44,8% (около 33 млн человек), подсчитывал Центр социально-политического мониторинга РАНХиГС. Это работники, которые не оформляют взаимоотношений с работодателями или уполномоченными органами при основной или дополнительной занятости, а также те, кто официально трудоустроен, но получает часть зарплаты в конвертах. В 2016 году вовлеченность россиян в теневую занятость составляла 40,3%, в 2013-м — 44,5%, в 2006 году — 45,1%.

Скрытый фонд оплаты труда, по данным Росстата, в 2016 году составил 25,3% от общего объема оплаты наемных работников. Размер оплаты труда и «смешанных доходов» россиян, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, достиг 10,3 трлн руб., что в относительном выражении немногим меньше показателя 2015 года (тогда было 25,4%). Однако фонд неформальных зарплат не опускался до такого уровня с начала десятилетия: в 2011 году его размер составил 24,5%, после чего увеличился и держался на более высоких уровнях в течение четырех лет. При этом в абсолютном выражении скрытые зарплаты даже выросли: год назад их размер составлял 9,7 трлн руб.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: Минфин , социальные взносы , налоговая система
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